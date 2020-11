Sant Fruitós engega un pla de reforç adreçat a infants amb risc d'exclusió social

Durant el confinament, l'Esther, mare de la Judit, d'11 anys, va haver de compaginar la feina amb la seva filla a casa. «Necessitava que estigués amb ella. Quan feia els deures ens enfadàvem perquè no li sabia explicar com ho feien a l'escola», assegura. El confinament li ha passat factura, i ara la Judit té dificultats per seguir el curs. Per això, és una de les alumnes del servei de reforç escolar que ha engegat l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que té per objectiu evitar que la pandèmia afecti el rendiment escolar dels nens. Més enllà de competències escolars, en aquest espai també es reforcen altres aspectes com l'emocional.

El nou programa socioeducatiu de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que va a càrrec d'una integradora social, consisteix en acompanyar els infants en les tasques de l'escola, ja que molts dels quals, a causa del confinament, han patit dificultats per seguir el curs escolar. L'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, reconeix que, durant el confinament, la bretxa «no només ha sigut digital, també d'oportunitats i de possibilitats de tenir el suport i el recolzament necessari per fer les tasques».

Així doncs, el servei de suport no només busca ajudar els infants en les seves tasques escolars, sinó que també es treballen hàbits perquè, en cas d'un nou confinament, el petits tinguin les eines que els calguin per ser autònoms en l'aprenentatge.

El programa, anomenat Clic Reforç, treballa de forma coordinada amb els centres educatius per tal de determinar quins són els infants que tenen més dificultats. Es treballa en grups reduïts, d'entre 5 i 6 nens, dividits per franges d'edat entre els cursos de primer a sisè.

Els infants d'entre 9 i 12 anys fan classe dos cops per setmana, mentre que els de 7 i 8 anys ho fan un dia. Tenen accés prioritari al programa aquells menors que les seves famílies estiguin vinculades a serveis socials. En cas que s'estableixi un confinament domiciliari, el servei continuarà funcionant de manera telemàtica.