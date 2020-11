Un vídeo mostra la fugida de l'autor de l'atemptat del 17-A a la Rambla

El judici pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils s'ha vist marcat aquest dimarts pel visionament dels vídeos sobre l'atropellament mortal a la Rambla de la capital catalana. Les imatges de les càmeres de seguretat, sense so, mostren amb cruesa la velocitat i les ziga-zagues de la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub baixant pel passeig i atropellant vianants. Imatges d'altres càmeres el mostren fugint pel mercat de la Boqueria i diversos carrers de Barcelona fins a la Diagonal, on va matar el conductor d'un cotxe per fugir fins a Sant Just Desvern amb el vehicle. Els dies següents, fins que el dia 21 va ser abatut a Subirats, algunes càmeres el van captar remenant les escombraries en una gasolinera.

Abans de l'emissió dels vídeos, han declarat prop d'uns 20 mossos d'esquadra que van fer la inspecció ocular de la furgoneta.