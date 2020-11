Denuncien Rodalies de Catalunya per no garantir la distància de seguretat durant la pandèmia

Xnet ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i una altra a l'Agència Catalana de Consum per denunciar que les administracions i responsables de Rodalies de Catalunya "no estan actuant" per garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris, el que consideren que posa en risc la salut dels passatgers. L'entitat crítica que fins ara les mesures s'han dirigit a responsabilitzar als usuaris "sense que s'hagi ampliat la capacitat i freqüència dels trens ni s'hagi establert cap referència d'ocupació dels mitjans de transport". Per això fan una crida als passatgers a documentar la situació amb fotografies, guardant els bitllets de transport i denunciant-ho a les xarxes socials.

L'entitat considera que "ni l'operadora, Renfe; ni el titular de la infraestructura, Adif; ni la Generalitat de Catalunya, titular del servei; ni els ministeris responsables, han pres les mesures necessàries i possibles en matèria de seguretat i salut dels serveis públics de tal manera que els usuaris es puguin desplaçar sense risc als seus centres de treball o per dur a terme les tasques de cures o similars que no poden obviar".

A part de la presentació de les dues denúncies Xnet també ha dirigit cartes al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; al ministre de Sanitat, Salvador Illa, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i a la consellera de Salut, Alba Vergés, reclamant "el compliment de la llei i l'adopció de les mesures convenients per posar remei a la situació aplicant el principi de precaució i previsió".

La denúncia demana investigar els fets en considerar que "poden ser constitutius, per omissió, d'un delicte dolós de lesions segons l'article 147 del Codi Penal, o subsidiàriament, d'un delicte de lesions per imprudència greu segons l'article 152 del Codi Penal".

Afegeix que els fets també poden infringir els drets de les persones a la seguretat de la seva persona (article 3 DUDH) i a tenir un nivell de vida adequat que asseguri la seva salut i benestar (article 25 DUDH), havent de gaudir del més alt nivell possible de salut física i mental (article 12 PIDESC). També assenyala que els poders públics tenen el deure de garantir la seguretat i salut dels usuaris segons la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.