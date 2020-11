Dotze municipis del Bages encara tenen un risc de rebrot per sobre de 400 punts i cinc, per sobre de 1.000

Els indicadors de la pandèmia van a la baixa des de fa dies a tot Catalunya, impulsats per les mesures restrictives imposades pel Govern. Tot i així, a la comarca del Bages encara hi ha dotze municipis amb un risc de rebrot superior als 400 punts i, d'aquests, cinc el tenen per sobre dels 1.000 punts. Hi ha casos de pobles petits, on els indicadors són molt volàtils, però també de grans com Manresa, Sant Fruitós, Sallent o Artés.

Aquest dijous, el risc de rebrot a tot Catalunya és de 381 punts i la velocitat de contagi (Rt), de 0,76. La dada global del Bages és pitjor que la mitjana de Catalunya, amb un risc de rebrot de 508 punts -per segon dia la taxa va lleugerament a l'alça- i una Rt de 0,97. Localment, els municipis amb pitjor indicador són, avui, Castellnou de Bages (1.930,75), Castellgalí (1.458,19), Artés (1.351,50), el Pont de Vilomara i Rocafort (1.097,15) i Callús (1.050,21).

Manresa i els municipis del seu entorn també tenen un risc de rebrot molt alt. A Manresa és de 613; a Sant Fruitós, de 918, 12; i a Santpedor, de 636,87. Sant Joan de Vilatorrada s'escapa d'aquesta dinàmica i té la taxa en 208,67 punts.

En el costat oposat, cinc poblacions bagenques tenen avui un risc de rebrot 0. Són Cardona, Castellfollit del Boix, Gaià, Mura i Rajadell.

Els municipis del Bages, ordenats segons el seu risc de rebrot, avui

Castellnou de Bages: 1.930,75

Castellgalí: 1.458,19

Artés: 1.351,50

Pont de Vilomara i Rocafort: 1.097,15

Callús: 1.050,21

Sant Fruitós de Bages: 918,12

Santpedor: 636,87

Sant Mateu de Bages: 626,80

Sant Salvador de Guardiola: 620,11

Sallent: 617,33

Manresa: 613,32

Navarcles: 486,61

Súria: 358,51

Navàs: 339,13

Talamanca: 332,23

Castellbell i el Vilar: 270,41

Avinyó: 252,33

Sant Vicenç de Castellet: 236,60

Sant Joan de Vilatorrada: 208,67

Balsareny: 176,45

Aguilar de Segarra: 172,81

Monistrol de Montserrat: 169,23

Sant Feliu Sasserra: 146,27

Marganell: 74,02

Fonollosa: 50,62

Cardona: 0,00

Castellfollit del Boix: 0,00

Gaià: 0,00

Mura: 0,00

Rajadell: 0,00

L'índex de Catalunya millora 9 punts en 24 hores



El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 9 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 381, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 535,34 (ahir era de 546,15 ). En paral·lel, s'han declarat 2.392 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 294.800 des de l'inici de la pandèmia. El 8,44% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 50 noves morts, amb un total de 15.318. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.300 ingressats per covid-19 (-102) i 553 a l'UCI (-21), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

El risc de rebrot continua a la baixa, ha disminuït en 9 punts i queda fixat en 381. Era de 613 entre el 2 i el 8 de novembre. L'Rt es manté en 0,76. La setmana anterior era de 0,88. La incidència a 14 dies és de 535,34 entre el 9 i el 15 de novembre i se situa clarament per sota del 729,49 de l'interval anterior (2- 8 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 9 al 15 de novembre n'hi va haver 16.105, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 25.119. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 209,14 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (326,20).

Durant l'última setmana s'han fet 152.298 proves PCR i 58.160 tests d'antígens, dels quals un 8,44% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (10,28%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,83 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 325.345 casos, 294.800 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 50 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.318: 9.431 en hospitals o sociosanitaris (+32), 4.298 en residències (+3), 917 en domicilis (+5) i 672 no classificades (+10). Entre el 9 i el 15 de novembre s'han declarat 428 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 482.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.553 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 2 i el 8 de novembre, hi va haver 2.811 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 136 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 21.950. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 23.949. En total, han mort 7.153 persones, 16 més que les declarades fa 24 hores.

Regió sanitària de Barcelona: 15 morts i hi ha 19 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 66.703 (464 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 75.284 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.026 persones a l'àrea (+15).

El risc de rebrot baixa 6 punts en 24 hores i se situa en 348. El de la setmana del 2 al 8 de novembre era de 573. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,76 (la setmana anterior era de 0,90), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 179,83 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 465,81, pels 647,23 de la setmana anterior. A la regió hi ha 396 persones ingressades (-19). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 9 al 15 de novembre es van notificar 126 morts i hi havia 457 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 129 i hi havia 441 hospitalitzats.

Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 13 punts, 5 morts més i 25 ingressats menys

La regió metropolitana nord suma 75.350 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (601 més que en l'últim balanç) i 82.188 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.519 morts des de l'inici de la pandèmia (+5).

El risc de rebrot cau 13 punts en 24 hores i se situa en 365. Durant l'interval de set dies anterior era de 625. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus es manté en 0,72. La setmana del 2 al 8 de novembre va ser de 0,87.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 196,75 per cada 100.000 habitants, quan era de 321,95 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 518,69 i era de 729,67 entre el 2 i el 8 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 705 pacients ingressats (-25).

Entre el 9 i el 15 de novembre hi havia ingressats 775 pacients ingressats i es van declarar 101 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 889 i van morir 130 persones.

Regió metropolitana sud: 9 morts i 31 ingressats menys (345)

La regió metropolitana sud suma un total de 51.360 confirmats per PCR o TA (412 més en les darreres hores) i 57.645 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.717 (+9). Entre el 9 i el 15 de novembre es van declarar 56 defuncions, 59 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 4 punts i se situa en 387. En el període del 2 al 8 de novembre va ser de 596. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,81, quan en el període anterior era d'0,93.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 193,99 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 498,45 mentre que en l'interval anterior era de 660,49. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 314 pacients ingressats per la covid-19 (-31).

Entre el 9 i el 15 de novembre van ingressar 358 pacients. La setmana anterior van ser 376 hospitalitzats.

Catalunya central: puja lleugerament l'RT i baixen els ingressats (-7)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 21.140 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 225 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 23.631 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.797 persones en aquesta regió, 6 més que en l'últim balanç. S'han notificat 45 defuncions entre el 9 i el 15 de novembre, mentre que la setmana anterior van ser 44.

El risc de rebrot es manté en 469. La setmana anterior era de 761. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima a 0,78 (la setmana del 2 al 8 de novembre era de 0,96). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 234,64. La incidència a 14 dies és de 621,11, pels 812,36 de la setmana del 2 al 8 de novembre.

La regió té 156 persones ingressades (-7). En la setmana del 9 al 15 de novembre hi va haver 169 ingressats. En l'interval anterior, van ser 214 els hospitalitzats.

Camp de Tarragona: el risc de rebrot cau 15 punts, quatre ingressats menys (185) i sis morts més

Al Camp de Tarragona s'han registrat 18.528 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 124 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 19.364. En aquesta regió han mort 587 persones, 6 més que fa 24 hores. Es van registrar 26 defuncions entre el 9 i el 15 de novembre, 28 la setmana anterior.

El risc de rebrot cau 15 punts en 24 hores, fins als 363, i es manté per sota del de la setmana del 2 al 8 de novembre (605). L'Rt es manté en el 0,71, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 227,82 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 559,05, mentre que en l'interval anterior era de 767,16.

Segons les últimes dades, hi ha 185 pacients ingressats (-4). Entre el 9 i el 15 de novembre hi va haver 205 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 233 els hospitalitzats.

Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 17 punts, dues morts més i pugen lleugerament els ingressats

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.778 casos confirmats per PCR o antígens (40 més que en el balanç anterior), 5.000 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 102 persones, dues més que en el balanç anterior. Entre el 9 i el 15 de novembre es van notificar 11 defuncions, 11 també en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 17 punts i se situa en 259 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 477. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 9 i el 15 de novembre és de 147,22 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 416,94, pels 655,75 de la setmana anterior.

L'Rt baixa una centèsima fins a 0,65, mentre que la setmana anterior era de 0,76. Segons l'últim balanç, hi ha 58 persones ingressades (+2). Entre el 9 i el 15 de novembre hi havia 63 ingressats. La setmana anterior van ser 56 els hospitalitzats.

Regió de Lleida: el risc de rebrot cau 15 punts i set ingressats menys

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 18.806 casos confirmats per PCR o antígens, 116 més. Són 19.518 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 382 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 9 i el 15 de novembre es van notificar 14 morts, mentre que la setmana anterior en van ser 19.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 15 punts en les últimes hores i se situa en 440, per sota del registrat la setmana anterior (627). La velocitat de propagació baixa una centèsima fins al 0,81, mentre que la setmana anterior era de 0,96. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 241,86 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 574,18.

Actualment, hi ha 99 pacients ingressats (-7). Entre el 9 i el 15 de novembre els ingressats eren 93. En l'interval anterior eren 124 els hospitalitzats.

Alt Pirineu i Aran: l'Rt segueix per sobre d'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.224 casos confirmats per PCR o TA, 21 més, i 2.401 sumant totes les proves. Un total de 51 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 1 punt i se situa en 623. La setmana del 2 al 8 de novembre estava en 762.

En paral·lel, l'Rt es manté en l'1,03, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 328,19 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 649,05, pels 572,86 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 23 pacients ingressats (-1). Entre el 9 i el 15 de novembre hi havia 25 ingressats i es van registrar tres defuncions, mentre que en l'interval anterior van ser 27 ingressats i dues les defuncions.

Regió de Girona: l'Rt a l'alça però per sota d'1

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 30.943 (307 més) i pugen a 33.637 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.069 persones en aquest territori, 7 més que fa 24 hores. Entre el 9 i el 15 de novembre es van declarar 45 defuncions, 60 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 442 punts (-6), mentre que la setmana del 2 al 8 de novembre era de 668. L'Rt puja una centèsima fins a 0,78 (0,83 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 233,55 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 587,95. Hi ha 265 ingressats, 13 menys més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 309, pels 326 de la setmana anterior.

Puigcerdà, Sant Andreu de la Barca i Olot, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.135. En segona posició hi ha Sant Andreu de la Barca, amb 949, i en tercera Canovelles, amb 917. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Joan Despí (1,68), Olesa de Montserrat (1,53) i El Vendrell (1,35). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.096), Balaguer (1.077) i Martorell (1.030).