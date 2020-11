Un mosso que va abatre Abouyaaqoub: «Esperava que deixés anar el detonador, explotés i moríssim»

Un dels mossos d'Esquadra que va abatre a Subirats (Alt Penedès) Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atropellament mortal de la Rambla, ha explicat aquest dijous a l'Audiència Nacional com va viure els últims instants de vida del jihadista. Ell i un altre agent se'l van trobar en un camí i quan li van dir que s'aturés, el jove va córrer cap a ells ensenyant un artefacte explosiu simulat, tot i que aleshores ho desconeixien, i cridant 'al·lahu àkbar'. Després de disparar-li moltes vegades, Abouyaaqoub va caure ben a prop d'ells, i els dos agents temien que deixés anar el que semblava un detonador, que explotés l'artefacte i morissin tots tres. No han estat indemnitzats tot i les seqüeles psicològiques importants que encara tenen.

En la sessió del judici d'aquest dijous han declarat els dos agents de seguretat ciutadana que van abatre el terrorista i han explicat que el dilluns 21 d'agost cap a les 3 de la tarda els van avisar que un testimoni havia vist el sospitós prop d'un polígon industrial i unes vinyes de Subirats. Van deixar el cotxe a la carretera cap a Gelida, prop d'una depuradora, en un camí de 3 o 4 metres d'amplada i que feia baixada. De seguida van veure el jove, que els mirava "fixament" i coincidia amb la descripció: camisa blau clar de màniga llarga, ulleres de sol i pantalons taronges.

Un dels agents va demanar la confirmació per ràdio de la descripció. El jove, a uns 30 metres de distància, es va amagar darrere d'un arbust, però de seguida que va sentir com el cridaven va sortir amb la camisa aixecada, mostrant a l'abdomen quatre cilindres metàl·lics i diversos cables elèctrics, amb el braç esquerre fent pantalla davant la cara com si portés un escut i tancant el puny dret com si portés un detonador. Es va apropar corrent fent zig-zag cap als agents i cridant 'Al·là és gran', mentre li deien repetidament que s'aturés.

L'agent que esperava la confirmació de la descripció per emissora, va tirar la ràdio a terra, va desenfundar i va començar a disparar amb la seva pistola reglamentària, igual que el seu company. El jove va caure desplomat a uns 10 o 12 metres de distància, moment que els agents van aprofitar per canviar els carregadors de les seves pistoles, però no van tenir temps de comunicar-ho per ràdio. Però el jove es va tornar a aixecar, li van tornar a disparar i va acabar caient a terra, de bocaterrosa, a uns tres o quatre metres dels agents.

Tots dos policies van seguir apuntant-lo, un d'ells agenollat, i sense poder-se moure, paralitzats pel xoc, i esperant que en qualsevol moment la mà dreta del terrorista s'obrís, deixés anar el detonador i esclatés el cinturó d'explosius. "Es va fer un silenci immens, durant segons, només esperava que deixés anar el detonador, explotés i moríssim", ha explicat molt afectat. "La imatge que tenia és que podia explotar tot, em veia mutilat", ha dit l'altre. Al cap d'uns moments van arribar altres mossos, però no van reaccionar fins que no els van agafar i apartar d'allà.

Tots dos han explicat que van patir estrès posttraumàtic i han rebut tractament psicològic i farmacològic. Han patit insomni, malsons, l'escena repetida mentalment milers de vegades, ansietat, falta de concentració i por. El primer agent no ha estat condecorat ni indemnitzat pels fets i ha presentat un recurs contenciós-administratiu per aquest motiu. El segon agent sí que ha estat condecorat pel Ministeri de l'Interior, però no pas per la Generalitat, i no ha rebut cap indemnització. A més, l'estrès posttraumàtic és causa d'exclusió per accedir a qualsevol especialitat del cos, cosa que l'ha obligat a quedar-se a la unitat de seguretat ciutadana.

Aquest dijous també han declarat agents directament ferits per Abouyaqoub a la sortida de Barcelona el mateix 17 d'agost cap a les 18.45 hores. Es tracta dels mossos que feien un control de pas a l'avinguda Diagonal, tocant a Esplugues de Llobregat, en el marc del dispositiu 'Gàbia' per intentar localitzar el conductor de la furgoneta de la Rambla. Els agents han explicat com Younes, amb el Ford Focus robat a Pau Pérez a la zona universitària, va girar a la seva esquerra i va accelerar bruscament per impactar contra els policies. Els testimonis han explicat que van veure com el jove "somreia" quan envestia els agents.

El primer agent del dispositiu va poder saltar enrere i quedar-se darrere del cotxe policial, però va patir lesions lleus als bessons. Menys sort va tenir una sergent que era la segona policia i que només recorda el brutal impacte contra els seus genolls i va escoltar dues acceleracions brusques. Aquesta policia va volar pels aires diversos metres i va patir trencament dels lligaments a les dues cames, braç i colze afectats, contusions al tòrax i traumatisme cranioencefàlic. També ha patit danys psicològics importants, havent estat reconeguda com a víctima del terrorisme però només indemnitzada per les lesions físiques. Els seus fills petits també van haver de ser atesos psicològicament pel patiment de la seva mare, però no han estat indemnitzats.

Un agent va disparar contra el Ford Focus diverses vegades. Almenys dues bales van entrar i sortir pels vidres del vehicle i dues més van quedar al seu interior. Dues bales més van anar a parar al reposacaps d'un Citroën Xsara que hi havia per allà, i que "per sort" no van tocar el seu conductor. Un cotxe policial va perseguir el Ford, però Abouyaaqoub va agafar la primera sortida de l'autovia B-23 i els agents van seguir per la via ràpida.

Una hora després, cap a les 19.50, un veí va avisar els Mossos que a prop de l'edifici Walden de Sant Just Desvern i davant d'un supermercat, hi havia un cotxe aparcat amb impactes de bala i danys als vidres, al para-xocs i al lateral, i semblava que hi havia un cadàver al seient del darrere. Els primers agents que hi van arribar van comprovar que coincidia amb la descripció del vehicle i part de la matrícula, van fer una inspecció visual exterior i van activar els Tedax per descartar que hi hagués explosius.

Dins del vehicle van trobar Pau Pérez en posició fetal entre el seient del copilot i el seient del darrere, tapat amb una motxilla i una jaqueta, i amb una ferida per arma blanca al pulmó dret. També van trobar una ampolla d'aigua tacada de sang i dos projectils de bala a terra. El vehicle estava ple de sang, tant davant com darrere, i es van trobar mostres d'ADN d'Abouyaaqoub en diversos punts de l'habitacle.

A uns 300 metres del vehicle es va trobar un ganivet de cuina aparentment net i que no s'ha pogut demostrar si és el que va utilitzar Abouyaaqoub per apunyalar mortalment Pau Pérez abans de deixar-lo a la part de darrere del Focus i utilitzar el cotxe per recórrer els menys de 5 quilòmetres que separen el lloc de l'assalt amb Sant Just Desvern. Abouyaaqoub també es va endur el mòbil de Pau Pérez, però no el va activar, i els Mossos no en van poder fer cap seguiment.

El judici continuarà dilluns amb la declaració de diversos mossos d'Esquadra que van participar en la investigació dels joves que van actuar a Cambrils i agents que eren al passeig marítim de la localitat quan van atemptar-hi.