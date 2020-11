«No estem en disposició econòmica ni de cap altre tipus per tenir una UCI a l'hospital»

El centre hospitalari berguedà afronta la segona onada de la covid-19 amb una experiència prèvia que ha permès als sanitaris estar millor preparats per prendre el control de la situació

Alejandro del Canto Rodríguez (63 anys) és director mèdic en funcions de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Del Canto, nascut en un petit poble de Lleó, fa 36 anys que viu al Berguedà i ha dedicat tota la seva trajectòria professional a la cirurgia. El 31 de juny havia de fer efectiva la seva prejubilació, però la baixa d'un professional sanitari del centre va fer que hagués d'exercir el control assistencial de tot el departament mèdic de l'hospital fins a final d'any. Del Canto va viure la primera onada de la crisi de la pandèmia de la covid-19 des de primera línia d'urgències i destaca que en aquesta segona onada el centre berguedà i els seus professionals estan més ben preparats per fer front al virus.

Quina és actualment la situació de la covid-19 a l'Hospital Sant Bernabé de Berga?

Està bastant estabilitzada respecte a final d'octubre, que vam tenir un pic de casos molt important. Ara no arribem als 30 pacients ingressats, estem entre 25 i 30. Anem oscil·lant en aquests nombres depenent de les altes, els èxitus i els ingressos que tenim. Aquest repunt tan important va ser causat per tres residències de la comarca que es van veure molt afectades, i ara sembla que també tendeixen a anar a la baixa. Tot i això, a urgències es continuen veient pacients amb PCR positiva. Molts d'aquests, però, estan estables i poden marxar cap a casa.

Com s'han estructurat les plantes del centre per atendre els malalts de covid-19?

Tots els pacients de covid-19 ingressen a la quarta planta de l'hospital. A la tercera planta, on hi havia la cirurgia major ambulatòria i l'hospital de dia oncològic, hi ingressen tots els pacients que no sabem si són positius o negatiu fins que tenim la PCR. Quan tenim el resultat, si són positius es porten a la quarta planta i si són negatius i no hi ha cap sospita es baixen a les plantes netes, que són la primera i la segona.

Quants llits té l'hospital de Berga en total i quants n'ocupen els malalts de covid?

Ara a l'hospital tenim oberts entre 80 i 90 llits. A la quarta planta n'hi ha un total de 34.

Si la situació s'agreuja i en calen més, s'habilitaran els llits de la tercera planta del nou edifici com es va fer a la primera onada?

Es podrien habilitar, però seria l'últim que faríem. Per obrir una planta nova necessites personal, sobretot d'infermeria, i no en tenim suficient. De totes maneres, tenim 34 llits a la quarta planta i 12 d'habilitats a la tercera. Els llits de la tercera es podrien anar augmentant i passaria a ser una planta bruta, on tindríem en una part els positius i en una altra els pendents. Això sempre que tinguéssim plena la quarta planta, que sembla que per sort no es donarà.

S'han ajornat operacions programades durant aquesta segona onada?

No. Vam quedar amb la gerència que havíem d'intentar arribar a fer com a mínim el 90% de l'activitat contractada de l'any. En principi sembla que ho aconseguirem. No hem ajornat res, l'únic que s'ha prohibit han estat les visites de familiars. Pel que fa a les consultes externes, hem tornat a disminuir el ritme, espaiant el temps entre visita i visita, i afavorint les visites telefòniques o telemàtiques.

Així doncs, no ha augmentat la llista d'espera?

No, estem fent baixar la llista d'espera, ja que havíem fet un atac important després de l'estiu per intentar disminuir-la. El més important són les primeres visites, ja que la majoria són presencials i després ja les fem telefòniques, així que la llista d'espera més o menys es manté. Igual que la quirúrgica, que també es manté. A la primera onada no hi havia pràcticament cap intervenció a la llista, però ara anem bastant bé.

Han disposat de recursos suficients a l'hospital per lluitar contra la pandèmia?

Durant la primera onada va ser més difícil. No ho puc dir en primera persona ja que jo estava exercint com a cirurgià fent guàrdies com a metge a urgències, atenent pacients d'altres patologies, però al principi ens va agafar tot de sorpresa i va ser una mica caòtic. Un cop es van aplicar totes les mesures que necessitàvem, vam anar bé, i ara que tenim l'experiència ho tenim tot bastant controlat.

Falten professionals sanitaris a l'Hospital de Berga?

Sí, i és molt difícil de solucionar. En condicions normals ja costa que vinguin professionals a treballar aquí a Berga. Personal d'infermeria és el que més falta. De metges de moment estem justos, però més o menys igual que abans de la covid-19, no estem pitjor.

Com ha viscut personalment des del seu lloc de treball la pandèmia?

Cansat. No tenia cirurgia programada però el que havia d'operar era urgent, pacients que no sabies si eren positius o negatius, i per tant els havies de tractar com a casos positius. Si ja quan operes tens calor perquè portes un pijama, una bata de quiròfan i estàs tot tapat, en aquest cas portaves el pijama, la bata de quiròfan, la bata de l'EPI, la doble mascareta, ulleres o pantalla... les ulleres s'entelaven... Jo hi va haver una operació que els vaig demanar que me les traguessin perquè no veia res. Era una mica difícil.

Hi havia moltes urgències de casos de covid-19?

Sí, a urgències van disminuir les entrades, però pràcticament la major part dels pacients que venien eren gent amb clínica de covid, que s'ofegaven, gent gran... era bastant preocupant.

Què és el més dur que li ha tocat viure?

Diferents companys de feina que han patit la covid-19. Els veies tan xafats i que trigaven molt a recuperar-se. Això et preocupava molt, patíem per ells.

Quines diferències hi ha hagut a l'hospital entre la primera i la segona onada de coronavirus?

Ara estem més ben preparats. La diferència sobretot és aquesta. Teníem problemes per rebre els resultats de les PCR, i ara ja no els tenim perquè moltes les podem fer aquí. Fem tests ràpids, una PCR a tota la gent que s'opera per estar segurs que és negativa i així pots entrar tranquil·lament a quiròfan, se'n pot fer alguna d'urgent... Totes les mesures que han anat sortint ens han afavorit.

Quan es decideix traslladar un pacient amb covid greu a un altre hospital amb UCI, i per què en alguns casos no es fa?

Tot depèn de la disponibilitat de les UCI. La més propera de Berga és Althaia a Manresa i si hi ha llits no hi ha cap problema. Si no en tenen, hem de trucar al sistema d'emergències per buscar-ne una altra. Aquí tenim sistemes de ventilació que ens poden aguantar el pacient. Quan un pacient necessita un tipus de ventilació com aquesta, es pot quedar aquí, però arriba un moment que, depenent de l'edat i de les proves analítiques, les radiografies i TAC, pots intuir que necessita una intubació. I si s'han d'intubar, s'ha de trucar a l'UCI per traslladar-los.

Seria necessari tenir una UCI al Berguedà?

Una UCI és molt cara quant a manteniment i personal. Si ja ens costa que vingui personal d'altres especialitats aquí a Berga, imagina't d'intensius, que no n'hi ha tants. A part, tenim l'UCI a 30 minuts amb una carretera estupenda. Hi ha el SEM aquí a l'hospital i si el necessitem en tibem. Així que no crec que estiguem en disposició econòmica ni de cap altre tipus per tenir-ne.

Com ha variat el dia a dia de l'hospital amb el canvi de gestió a mans de la Generalitat?

S'estan fent coses noves. S'ha de tenir en compte que la nova gerent ha vingut de l'àrea bàsica de salut i l'hospital és nou per a ella. S'està entrevistant amb tots nosaltres i fa noves propostes. S'haurà de veure quan passi un temps a veure com va. Arriba amb la idea que hem de donar una bona assistència global, tant primària com hospitalària, a tota la ciutadania del Berguedà, i això és bo. Si aconseguim que la gent del Berguedà estigui contenta de l'hospital que té, ja haurem fet molt.

És partidari que es rebaixin les mesures a partir de dilluns vinent?

Amb totes les mesures s'ha estabilitzat, però aquí al Berguedà seguim molt per sobre de l'ideal. Si la gent fos conscient, prengués totes les mesures, no passaria res. Però hi ha molta gent que fa el que li dona la gana i això no pot ser, és una falta de respecte.