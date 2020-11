El Procicat aprova avui el pla de desescalada de Catalunya

El comitè tècnic del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) aprovarà aquest dijous el pla de desescalada que entrarà en vigor aquest dilluns 23 de novembre. El document, que ha sigut objecte de controvèrsia per les filtracions de l'esborrany, per l'enuig d'ERC amb JxCat i per les discrepàncies dels sectors afectats, estableix les condicions en què es podrà anar reprenent l'activitat en el món de l'hostaleria, la cultura, l'esport i l'educació en les quatre fases previstes de la reobertura. No es descarta que hi hagi modificacions respecte a les mesures avançades aquests dies. Per exemple, pel que fa al toc de queda la Nit de Nadal.

En aquesta primera fase, del 23 de novembre al 6 de desembre, els bars i restaurants de Catalunya podran obrir les portes de 6 de 17 hores amb un 30% d'aforament en terrasses i interiors amb bona ventilació.

Així mateix, cines, teatres, auditoris, sales de concerts, museus i sales d'exposicions amb un màxim autoritzat de 600 persones podran obrir amb un aforament del 50%.

Les instal·lacions esportives a l'aire lliure podran obrir amb un aforament del 50% i també a les piscines, encara que siguin en recintes tancats. Es permet la pràctica esportiva federada no competitiva en equipaments a l'aire lliure. Les activitats, excepte les federades, es podran fer amb un màxim de sis persones.

Al comerç, es manté el 30% en les botigues de menys de 800 metres quadrats. Les més grans han de continuar reduint la superfície màxima de venda fins aquesta xifra. Els centres comercials continuen tancats excepte els comerços de primera necessitat o els locals que tinguin accés directe des de la via pública.

I continua l'aforament del 30% en actes religiosos i cerimònies civils, però amb un màxim de 200 persones. De moment no hi ha canvis en l'àmbit educatiu.

Quant a les restriccions de mobilitat, es manté el tancament perimetral de Catalunya i el municipal de cap de setmana, així com el toc de queda, que continuarà vigent fins al 2021. Les reunions continuen sent de sis persones corresponents a una bombolla de convivència habitual.

Aquestes mesures s'aniran flexibilitzant en fases successives.