La restauració podrà obrir dilluns fins a les 21.30 h sense límit d'aforament a terrasses i la cultura ho farà al 50%

La restauració podrà finalment obrir fins a les 21.30 hores i sense límit d'aforament a les terrasses a partir de dilluns vinent, 23 de novembre-, quan comença la primera etapa del pla de desescalada. A l'interior es marca un límit del 30%. A més, en aquesta primera de quatre fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert obriran al 50%, amb un aforament màxim de 500 persones. També es produirà la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, amb la meitat de l'aforament, però també a l'interior, amb un límit del 30%. El confinament municipal de cap de setmana passarà a ser comarcal en la segona fase, i desapareix a partir de la tercera. També llavors, a l'entorn del 21 de desembre, s'aixecarà el tancament perimetral de Catalunya.



Primer tram - dilluns 23 de novembre

RESTAURACIÓ

Les terrasses de bars i restaurants podran obrir amb una distància mínima 2 metres entre taules i una limitació de 4 persones per taula, excepte grups bombolla, i podran també servir a l'interior amb limitació d'aforament del 30%. L'horari serà des de les 5 del matí fins a les 21.30 hores, abans del toc de queda, que es manté.



CULTURA

Podran obrir també cinemes, teatres i sales de concerts al 50% del seu aforament, i amb un màxim de 500 persones en total.



ESPORT

Podran obrir les activitats a l'aire lliure al 50% de l'aforament i, en els espais tancats, aquest es redueix al 30%, amb cita prèvia i sense ús de vestuaris, excepte en les piscines.

CENTRES COMERCIALS

També s'aixeca la restricció als establiments comercials de més de 800 metres quadrats, que podran obrir tot el seu espai, però amb un aforament total del 30%.



SOCIAL

Les reunions privades han de ser de màxim 6 persones, fora del grup bombolla.

TOC DE QUEDA

Establert actualment entre les 22:00 hores i fins a les 6:00h, es mantindrà durant els quatre trams, que s'allarguen fins al gener, per la qual cosa inclou el Cap d'Any, que s'haurà de celebrar a casa.



MOBILITAT

El confinament perimetral de Catalunya durant la setmana es manté en les primeres dues fases, mentre que la del cap de setmana s'anirà ampliant durant aquest període: municipi en el primer tram (del 23 de novembre al 6 de desembre) i comarcal en el segon (del 7 al 20 de desembre).

A partir del tercer tram, que comença el dia 21 de desembre, la mobilitat ja serà lliure, de manera que estaran autoritzats els desplaçaments per Nadal.



Possible retrocés

Aragonès ha subratllat que això "no és un pla de desescalada com el de la passada primavera ni per recuperar la normalitat", sinó que només és per permetre "el retorn progressiu d'alguna activitat".

A més, ha avisat que si les dades epidemiològiques no ho permeten, Catalunya no passarà al següent tram i fins i tot hi ha la possibilitat que es retrocedeixi d'estadi, si cal.

"No volem ni podem córrer massa: el juny passat vam anar massa ràpid i per això la segona onada de la covid-19 va arribar abans a Catalunya. Per això, unes bones mesures són claus per retardar la tercera onada", ha indicat el vicepresident.