Sánchez envia una carta a la militància del PSOE després del suport de Bildu als PGE: «Es precisen tots els suports»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dimecres una carta a la militància del PSOE per contrarestar les crítiques de les formacions de la dreta al suport de Bildu per rebutjar les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). Segons Sánchez, la seva voluntat és estendre quan sigui possible l'aliança parlamentària del PSOE i Podem sense "excloure ningú" perquè "es precisen tots els suports en un moment en què hem d'unir-nos per protegir vides i llocs de treball i per recuperar la nostra economia".

El líder del PSOE recorda que els pressupostos són fonamentals per a la recuperació i acusa la dreta de pretendre torpedinar-ne l'aprovació amb mètodes semblants als de l'encara president dels Estats Units Donald Trump. "Els pressupostos són tan indispensables i la seva orientació és tan indiscutible que els adversaris del govern progressista eviten parlar-ne i desvien l'atenció cap a polèmiques artificials i notícies inventades".

"El populisme reaccionari crea en primer lloc 'fake news', notícies falses que presenta com a fets per desacreditar els seus adversaris. A continuació se serveix d'aquestes falsedats per fomentar la polarització i la divisió social. I en tercer lloc mai accepta la seva derrota, encara que això posi en risc les institucions democràtiques", escriu.

Per això recorda a la militància que "ens trobem davant el repte més gran que ha viscut el nostre país en un segle i davant una oportunitat històrica" i cal "estar a l'altura". "Més enllà de la cridòria partidista hi ha una societat que espera respostes i solucions", diu, i "entre declinar responsabilitats i ser responsables, els socialistes elegim ser responsables".