El TC avala la 'Llei mordassa', incloses les devolucions en calent

Cinc anys després de la presentació dels recursos d'inconstitucionalitat del PSOE,, Izquierda Plural, UPyD i Grup Mixt, el Tribunal Constitucional ha fet pública aquest dijous una sentència on avala la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana, la 'Llei mordassa', tret d'un únic punt que penalitzava com a "infracció greu" les gravacions per part de ciutadans d'actuacions policials. No ho han fet per unanimitat, perquè els jutges Maria Luisa Balaguer i Cándido Conde Pumpido hi ha votat en contra. L'aval implica mantenir la llum verda a les 'devolucions en calent' a la frontera amb el Marroc.

La sentència considera constitucionals mesures com les 'devolucions en calent' a la frontera o la tipificació com a infracció greu de la "pertorbació" de la seguretat ciutadana davant els parlaments, així com que es consideri infracció greu l'incompliment de les restriccions de circulació de persones o com a infracció lleu l'ocupació d'un habitatge.

El TC només declara inconstitucional un únic punt de la llei. És el que tipifica com a infracció la captació d'imatges de la policia. En tot cas introdueix un matís. Els ciutadans poden enregistrar actuacions policials sense autorització dels agents, però no les poden publicar ni difondre.

Els magistrats també avalen que es consideri infracció lleu "'incompliment de les restriccions de circulació per als vianants quan provoquin alteracions menors", però sempre que s'entengui que "aquestes alteracions menors han de ser rellevants, és a dir, d'una determinada entitat o gravetat".

En canvi, el TC avala totalment la tipificació com a infracció llei de l'ocupació de qualsevol immoble o habitatge en contra de la voluntat del seu propietari quan no sigui constitutiva d'infracció penal, perquè creu que no és un càstig "desproporcionat", com defensaven els recursos.

A més també avala que es pugui sancionar "l'ocupació de la via pública amb infracció al que disposa la llei" i que es pugui castigar amb aquesta norma la venda ambulant no autoritzada.



Llum verda a les 'devolucions en calent'

Els magistrats també consideren totalment constitucional la disposició final primera de la llei sobre el tracte als immigrants. D'aquesta manera la policia pot fer 'devolucions en calent' a les entrades individualitzades de persones sempre que disposi de ple control judicial i es facin d'acord amb les obligacions internacionals.

Segons els magistrats el règim especial per a Ceuta i Melilla de rebuig a la frontera dels estrangers que intenten arribar a Europa "és conforme a la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans" per "restablir immediatament la legalitat transgredida