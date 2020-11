Els nous casos de covid es doblen en set dies al Moianès mentre cauen al Bages i al Berguedà

El número de nous positius de covid-19 s'ha pràcticament doblat en set dies al Moianès, territori que ha vist com el seu risc de rebrot s'ha disparat en qüestió de dies i que actualment té la pitjor dada comarcal de Catalunya, amb 1.508 punts, 300 més que ahir. A les altres sis comarques de l'àmbit de Regió7, en canvi, els nous casos de coronavirus confirmats per PCR o test d'antígens van a la baixa.

En regions petites com el Moianès, amb 13.192 habitants, el risc de rebrot pot experimentar una muntanya russa per l'aparició i desaparició de pocs casos d'una setmana per l'altre. Tot i així, una taxa disparada dona pistes que alguna cosa passa en aquesta comarca. Salut ha calculat el risc de rebrot d'avui, divendres, a partir dels nous casos detectats entre el 10 i el 16 de novembre els quals ha sumat i comparat amb els reportats entre el 3 i el 9 de setembre. En els darrers set dies, hi ha hagut 47 nous positius, mentre que en els set dies anteriors van ser 24. El creixement és del 95,83%.

Tenint en compte que cada malalt de covid pot transmetre el virus durant 14 dies, Salut calcula que ara per ara hi ha al Moianès 71 persones amb capacitat de contagi. De fet, l'Rt, la velocitat de transmissió del coronavirus és de 3,02, la segona pitjor de Catalunya: cada infectat està passant la covid a tres persones més, de mitjana. Al Bages, l'Rt és ara de 0,98; al Berguedà, de 0,61; a l'Anoia, de 0,80; a la Cerdanya, de 0,94; al Solsonès, de 0,76; a l'Alt Urgell, de 0,76; aquesta darrera idèntica a la global de Catalunya. Per sota d'1 es considera que en aquell territori el virus està remetent.

De fet, al Bages, entre el 10 i el 16 de novembre es van detectar 408 nous casos de covid-19, 73 menys que en els set dies previs. D'aquests, 223 van ser de Manresa (35 menys). Al Berguedà, se'n van diagnosticar per PCR test d'antígens 99 (136 menys); a l'Anoia, 131 (-65); a la Cerdanya, 55 (-31); al Solsonès, 14 (-20); i a l'Alt Urgell, 70 (-1).

Quant al risc de rebrot, segueix descendint a bona part de les comarques centrals, però amb xifres encara per sobre de la global de Catalunya, que aquest divendres és 353. Al Bages és de 475; al Berguedà, de 485; a la Cerdanya, de 738; a l'Anoia, de 217; al Solsonès, de 285; i a l'Alt Urgell, de 541.