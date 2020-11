Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"La Generalitat reobre les terrasses i dona marge de moviments a la cultura" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 20 de novembre. La fotografia és per als tests d'antígens realitzats ahir al polígon Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages. El diari també destaca que l'Hospital de Sant Andreu de Manresa torna a ampliar els llits per covid i ja en té 96; les farmàcies demanen garanties per fer testos als establiments; Manresa, Sant Fruitós, Sallent i Santpedor, per sobre de la mitjana de risc; Manresa supera per primera vegada els 78.000 empadronats; Isidre Esteve tornarà al Dakar amb un vehicle amb capacitat de competir; i una empresa de Casserres fitxa qui fou cap mèdic del Barça durant 25 anys.

