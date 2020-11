Tamara Carrasco, Roger Español i Jordi Pesarodona impulsen una agrupació d'electors de «represaliats» pel 14-F

Tamara Carrasco, Roger Español, Jordi Pesarodona i Sergi 'dels 9 de Lledoners' han signat un manifest per impulsar una agrupació d'electors de "represaliats" de cara a les eleccions vinents del 14-F. Segons ha avançat VilaWeb, a més d'aquests tres activistes també hi ha una trentena més d'independentistes que han unit forces per plantejar un projecte alternatiu al Parlament. L'Assemblea de Represaliats i Activistes s'ha estat treballant a porta tancada i està previst que aquest divendres es faci pública. L'assemblea es presenta per "canviar les regles del joc i fer que les cadiretes hagin de pensar en el poble i per al poble". Es proposen fer visible els "represaliats" i construir una Catalunya "independent i republicana".

Segons explica el diari digital, el grup vol treballar per posar fi a la "impunitat" dels Mossos amb un reglament per no poder "acusar sense proves o que les agressions no restin impunes". El projecte es pretén construir amb "realisme, honestedat i compromís amb el poble" i consultar-ho "tot" a la ciutadania.