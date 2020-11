Un brot de covid afecta 14 pacients del Centre Hospitalari de Manresa

Catorze dels 45 pacients ingressats a la unitat de convalescència i llarga estada del Centre Hospitalari de Manresa tenen covid. El brot ha estat detectat aquesta setmana. Es tracta de casos lleus o asimptomàtics, segons han informat fonts de la Fundació Althaia, responsable d'aquest centre assistencial, que ofereix atenció sociosanitària. Per evitar la propagació del virus s'han restringit del tot les visites dels seus familiars, als quals s'ha informat de la situació.

Per poder sectorialitzar els pacients amb covid dels que no en tenen s'ha obert una segona unitat per als pacients amb el virus. Es tracta de persones grans provinents de l'Hospital Sant Joan de Déu, on han estat ingressades i que, un cop han sortit de l'hospital d'aguts, es deriven al seu domicili o, en el cas que hagin de fer recuperació, al Centre Hospitalari.

Les fonts d'Althaia han explicat que, en fer atenció sociosanitària, el funcionament es semblant al d'una residència d'avis, tenint en compte que són persones grans i, per tant, especialment vulnerables. Un exemple és que, per norma, es mantenen les restriccions de la fase 2 segons les quals tots els pacients tenen restringides les visites i és l'equip assistencial el que decideix si en poden rebre o no depenent del seu estat.

Igual que amb els pacients amb covid, en el cas dels pacients que no en tenen es procura que estiguin en habitacions individuals per extremar al màxim les possibilitats de contacte i de contagi. A banda, seguint el pla de contingència aprovat per Salut Pública, s'ha fet l'esmentada sectorització per separar-los els uns dels altres.

Les fonts d'Althaia recorden que en el cas de l'Hospital Sant Joan de Déu també hi ha fortes mesures de restricció i que els malalts només poden rebre la visita d'una persona durant dues hores, llevat dels casos excepcionals, com ara si es tracta d'un infant, d'una partera o d'una persona al final de la seva vida.

Al Centre Hospitalari s'ha fet PCR a tots els pacients i també als professionals i se'n faran regularment per tenir controlat el brot.



Voluntaris i videotrucades

Pensant en la solitud que impliquen les mesures de contenció, s'ha activat el voluntariat com es va fer en el moment més àlgid de la pandèmia per tal que les persones afectades puguin fer videotrucades per estar en contacte amb els seus éssers estimats. Althaia convida els familiars d'aquestes persones a trucar al Centre Hospitalari si requereixen més informació i insisteix que se les ha informat i que les mesures s'han pres per evitar mals majors.

Durant la primera onada, els mesos de màxima ocupació per la covid, la cinquantena de places de convalescència i llarga estada del Centre Hospitalari de Manresa es van destinar a pacients amb el coronavirus per treure pressió a Sant Joan de Déu.