Els casos de covid es doblen al Moianès mentre cauen al Bages i al Berguedà

Tot i les mesures restrictives impulsades pel Govern, el nombre de nous positius de covid-19 s'ha pràcticament doblat en set dies al Moianès, territori que ha vist com el seu risc de rebrot s'ha disparat en molt poc temps i que actualment té la pitjor dada comarcal de Catalunya. Ahir era de 1.508 punts, 300 més que dijous. A les altres sis comarques de l'àmbit de Regió7, en canvi, els nous casos de coronavirus confirmats per proves PCR o test d'antígens van a la baixa.

En regions petites com el Moianès, amb 13.192 habitants, el risc de rebrot pot experimentar una muntanya russa per l'aparició i desaparició de pocs casos d'una setmana per l'altre. Tot i així, una taxa disparada dona pistes que alguna cosa s'hi cou. I és que en només cinc dies ha crescut de 230 a 1.508 punts. El Departament de Salut ha calculat la dada d'ahir, a partir dels casos detectats entre el 10 i el 16 de novembre (47 en total), els quals ha sumat i comparat amb els reportats entre el 3 i el 9 de novembre, 24. El creixement ha estat del 95,83%.

Tenint en compte que cada malalt de covid pot transmetre el virus durant 14 dies, la Generalitat calcula que al Moianès hi ha ara per ara almenys 71 persones amb capacitat de contagi. De fet, la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a la comarca és de 3,02, la segona pitjor de Catalunya: cada infectat està passant la covid a tres persones més, de mitjana. Al Bages, l'Rt era ahir de 0,98 (una centèsima que el dia abans); al Berguedà, de 0,61; a l'Anoia, de 0,80; a la Cerdanya, de 0,94; al Solsonès, de 0,76; a l'Alt Urgell, de 0,76; aquesta darrera idèntica a la global de Catalunya. Per sota d'1 es considera que en aquell territori el virus està remetent.

L'aparició de menys casos a gairebé tota la Catalunya Central confirma aquesta hipòtesi. Al Bages, entre el 10 i el 16 de novembre es van diagnosticar 408 nous positius de covid-19, 73 menys que en els set dies previs. D'aquests, 223 van ser de Manresa (35 menys). Al Berguedà, se'n van detectar a través de proves PCR o test d'antígens 99 (-136); a l'Anoia, 131 (-65); a la Cerdanya, 55 (-31); al Solsonès, 14 (-20); i a l'Alt Urgell, 70 (-1). Des de l'inici de la pandèmia, i sempre segons les dades publicades per Salut a Dadescovid.cat, el Bages acumula ja 7.100 positius, gairebé la meitat de tots els de les nostres comarques (15.633). El Berguedà en suma 1.631; l'Anoia, 4.559; la Cerdanya, 797; l'Alt Urgell, 724; el Moianès, 523; i el Solsonès, 299.

Quant al risc de rebrot, segueix descendint a bona part de les comarques centrals, però amb xifres encara per sobre de la global de Catalunya, que aquest divendres era de 353 punts. Al Bages era de 475; al Berguedà, de 485; a la Cerdanya, de 738; a l'Anoia, de 217; al Solsonès, de 285; i a l'Alt Urgell, de 541. Aquest indicador intenta preveure quants nous casos hi podria haver en un indret en els següents 15 dies i en una proporció per 100.000 habitants. Aquests 353 punts de risc de rebrot a Catalunya, ahir, eren 28 menys que dijous. La velocitat de propagació no va variar per tercer dia consecutiu i es va mantenir en 0,76.

Puigcerdà és el municipi català de més de 10.000 habitants amb més risc de rebrot i l'indicador aturat ahir en els 1.059 punts. En segona posició hi havia Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), amb 930 , i en tercera Canovelles (Vallès Oriental), amb 861. Les tres localitats amb major velocitat de contagi eren Sant Joan Despí (1,68) i Olesa de Montserrat (1,63), al Baix Llobregat, i el Vendrell (1,26), al Baix Penedès.