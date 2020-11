El Govern qüestiona que les eleccions es puguin fer el 14 de febrer per la pandèmia

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va condicionar ahir la celebració de les eleccions previstes per al 14 de febrer al fet que pugui «garantir-se el dret a vot de tothom». «Hem de tenir molt clar que unes eleccions han de garantir el dret a vot de tothom. Si això no es pot garantir, no sé si es poden establir o no aquestes eleccions», va manifestar en declaracions a Ràdio 4.

Budó va assegurar que el Govern està «treballant per trobar tots aquells mecanismes que facin possible que les eleccions es puguin celebrar el 14 de febrer».

Una estona més tard, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar que les eleccions es podrien celebrar amb les dades actuals del coronavirus, encara que va advertir que la situació pot canviar i que és una «obligació governamental» garantir que puguin anar a votar totes les persones que ho vulguin. Així ho va afirmar en una entrevista a TV3. Sàmper va detallar que des del Procicat ja han elaborat un protocol sobre les condicions que han de reunir els col·legis electorals i que ara estan preparant un altre sobre quins tipus d'actes de precampanya i de campanya electoral es poden celebrar, en plena pandèmia pel coronavirus . En aquest sentit, va detallar que estan ultimant els protocols, amb els quals quedarà «molt clar» l'escenari sobre en quines situacions es podrien celebrar o no les eleccions. «Quan tinguem el document, podré dir amb dades: es podran fer si passa això, no es podran fer si passa això», va apuntar. Per aquest motiu, Sàmper va advertir que tot el referent a les eleccions previstes per al 14 de febrer ho estan parlant «de cap manera condicional», ja que l'evolució de la pandèmia pot anar canviant. El conseller va avançar que hi podrà haver moltes formes d'anar a votar, que es potenciarà el vot per correu i que s'intentaran garantir totes les mesures sanitàries, com ara que els col·legis electorals estiguin oberts i ventilats.

La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va demanar al Govern que no especuli amb la data electoral i que treballi amb els altres grups parlamentaris per elaborar un protocol que garanteixi que el proper 14 de febrer es pugui cridar els catalans a les urnes de forma segura. La dirigent socialista va lamentar ahir que, en les últimes setmanes, diferents membres del Govern català hagin expressat «opinions» que sembren dubtes sobre la celebració d'eleccions anticipades a Catalunya. Per a Granados, les paraules de Budó posen en dubte el pla de desescalada que el Govern català ha presentat aquesta mateixa setmana, segons el qual a partir del gener hi haurà menys restriccions per als ciutadans perquè la pandèmia estarà més continguda que ara. Per la seva banda, el president del grup de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, va dir que la formació no «admetrà» que les eleccions «s'endarrereixin al compàs del vertigen que li causin les enquestes a JxCat». També la responsable de Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar «responsabilitat» al Govern. Albiach va demanar a Budó que es comporti «com a consellera i no com a comentarista» i que deixi de «llançar globus sonda i crear incertesa a la ciutadania».