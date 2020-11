La Fundació Arrels defensa que el sensesostre ferit a Barcelona és "molt tranquil i pacífic"

El president de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha defensat aquest diumenge que el sensesostre ferit per un tret de la Guàrdia Urbana per presumptament enfrontar-s'hi amb un ganivet de grans dimensions és una persona "molt tranquil·la i pacífica", de manera que cal saber què va passar. Segons ha explicat Busquets a Rac1, l'home, de 43 anys i d'origen hongarès, rebrà avui la visita de responsables de la fundació, i tot i trobar-se a l'UCI "per sort la seva vida no perilla". Busquets ha explicat que quan els seus efectius treballen amb persones que viuen al carrer, cal que passi el temps perquè aquestes agafin confiança, i ha considerat que és possible que el sensesostre hagi patit la pèrdua de feina, ja que és molt jove.

Pel que fa a les declaracions del tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Albert Batlle, on deia que l'actuació dels agents va ser en defensa pròpia en sentir-se amenaçats, Busquets ha recordat que els sensesostre viuen al carrer "amb tot el que necessiten", també ganivets. D'aquesta manera, quan una persona que dorm al carrer té un ganivet no s'ha de pensar de manera automàtica que és una arma.

El president de l'entitat ha insistit en el fet que "les persones que viuen al carrer tenen molta por", i ha recordat que "el 40% han patit agressions" i que "viure al carrer és un trauma molt bèstia". Per esclarir els fets, els serveis jurídics de l'entitat ja estan actius, i ha afegit: "Amb la prudència que falta en un cas com aquest, hi ha alguns punts que ens preocupen".