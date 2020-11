El G-20 es compromet a protegir els països més vulnerables de les conseqüències de la pandèmia

El grup del G-20 ha acabat la cimera telemàtica de dos dies que ha organitzat aquest any l'Aràbia Saudita amb un compromís per protegir les poblacions i països més vulnerables dels efectes de la pandèmia de coronavirus, amb vistes a una recuperació "constant i duradora", segons han coincidit en la declaració final, que s'ha publicat aquest diumenge.

"Continuem disposats a donar suport a tots els països en vies de desenvolupament i als països menys avançats en la seva lluita contra les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la Covid-19, al mateix temps que reconeixem els desafiaments específics als quals s'enfronten Àfrica i altres nacions insulars", segons la declaració final.

Per això, el grup "mantindrà sense escatimar esforços els seus compromisos per protegir vides, brindarà un suport específic als més vulnerables" i farà tot el possible per "tornar a col·locar l'economia en la senda del creixement, així com crear llocs de treball o protegir els ja existents".



VACUNA PER A TOTS



En el corresponent a la lluita contra el coronavirus, els països del G20 donen el seu suport absolut a la difusió global de les vacunes contra la malaltia i garantir un "accés assequible i equitatiu" a totes les persones.

El grup a més, subratlla "la urgent necessitat de controlar la propagació del virus, clau per sustentar la recuperació econòmica mundial. Estem decidits a continuar fent servir totes les eines polítiques disponibles sempre que siguin necessàries per protegir la vida, l'ocupació i els ingressos de les persones, així com la recuperació econòmica mundial i millorar la resiliència del sistema financer".

En termes generals, el G20 es compromet a "avançar en la preparació, la prevenció, la detecció i la resposta" a les pandèmies globals i a "enfortir l'eficàcia general" de les agències de Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut en particular, de la qual recorden el seu "compromís a favor de la transparència".

El G20 no s'oblida de l'àmbit anticorrupció. "Continuarem promovent una resposta a la pandèmia des de la integritat a través d'un enfocament múltiple entre les parts interessades, incloses les organitzacions internacionals, la societat civil, els mitjans de comunicació i el sector privat per prevenir i combatre la corrupció", assegura el grup.



RECUPERACIÓ SOSTENIBLE



Tot això, segons la declaració, per garantir una recuperació econòmica "inclusiva i sostenible" a través de l'"acceleració dels esforços per acabar amb la pobresa i les desigualtats", amb l'objectiu final que "ningú es quedi enrere".

En aquest sentit, el G20 reitera el seu absolut suport als acords internacionals i objectius globals en vigor, des de l'agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el full de ruta de Desenvolupament Juvenil 2025, la promoció de la igualtat de gènere per reconèixer les dones com el "motor clau del creixement econòmic" i mitigar l'impacte de la pandèmia en la població refugiada.

Finalment, i pel que fa al medi ambient, els països signataris de l'Acord de París, entre els quals ja no hi ha els Estats Units, "reafirmen el seu compromís amb la seva plena implementació, que es reflecteixen en responsabilitats comunes però diferenciades i respectives capacitats, a la llum de les diferents circumstàncies nacionals".

Després de la publicació de la declaració final, l'Aràbia Saudita ha lliurat la presidència del G20 a Itàlia, al final d'una cimera en la qual els seus participants han desenvolupat "una política d'Estat que garantirà la restauració i construcció d'una economia forta, estable i equilibrada", segons ha destacat el monarca saudita, Salman, en el seu discurs final.