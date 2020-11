Milers de vehicles omplen els carrers de més de 50 ciutats contra la llei Celaá i per la llibertat d'ensenyament

La manifestació que va convocar la plataforma Más Plurales a favor de l'educació concertada i contra la LOMLOE, la reforma educativa que es coneix com la llei Celaá, ha omplert aquest diumenge els carrers de més de 50 ciutats de vehicles a més 30 províncies espanyoles per la llibertat d'ensenyament.

Els ciutadans, animats per la plataforma que aglutina associacions de pares i mares d'alumnes, sindicats, empreses i diferents col·lectius del sector de l'educació concertada, s'han manifestat per protestar contra la LOMLOE al crit de "Stop llei Celaá".

A Madrid, la marxa més nombrosa, en la qual han participat 5.000 vehicles segons dades de la Policia Nacional que ha facilitat la Delegació de Govern, ha coemnçat tocades les 11.00 hores i s'ha acabat a les 12.45 hores amb la lectura d'un manifest. La concentració ha transcorregut pel passeig de la Castellana, en un circuit entre la glorieta de Cuzco i la plaça de Cibeles, on els organitzadors han llegit el text contra la llei Celaá.

Sota el lema 'Pel dret a escollir l'educació que volem', els manifestants s'han mobilitzat amb vehicles a províncies de totes les comunitats autònomes, a excepció de Catalunya, País Basc, Canàries i Comunitat Valenciana.



"NO TOLERAREM LÍMITS NI RETALLADES A LA NOSTRA LLIBERTAT"



El manifest demana la protecció i la continuïtat de la pluralitat democràtica del sistema educatiu. "Ha arribat el moment de deixar clar que no tolerem límits ni retallades a la nostra llibertat d'ensenyament, perquè ens hi juguem l'educació dels nostres fills i el futur de la nostra democràcia", han sentenciat els organitzadors.

El text defensa la complementarietat de les xarxes pública i privada-concertada i no admet que la LOMLOE "permet a les autoritats educatives imposar la distribució de l'alumnat".

Els manifestants no accepten el model d'"inclusió radical" que, a parer seu, pretén la llei Celaá i que porta els actuals centres d'educació especial "a la seva progressiva desaparició".

Així mateix, exigeixen "millores reals" per a les persones dels centres educatius perquè, segons la seva opinió, la LOMLOE "abandona els professionals de la concertada i de l'educació especial "perquè no inclou ni una sola millora per equiparar i millorar les seves condicions laborals, a més de posar en perill els seus llocs de feina".



"CONTROL POLÍTIC" DE L'EDUCACIÓ



En el manifest, els organitzadors també denuncien que, a través del "control polític" de l'educació, "s'agredeix a la llibertat de consciència en favor de la imposició d'una ideologia laïcista".

En aquest context, han explicat que l'assignatura de religió es cursa "amb absoluta normalitat" a Espanya i és una "opció majoritària" de les famílies espanyoles, que "trien lliure i voluntàriament cada any i la voluntat dels quals ha de ser respectada".



RECURSOS CONTRA LA LLEI CELAÁ DAVANT EL TC

Els manifestants han demanat als grups polítics que interposin recursos d'inconstitucionalitat contra la llei Celaá i sol·licen manifestar "explícitament" el seu compromís de derogar aquesta llei "tan aviat com sigui possible".

En aquest sentit, el Partit Popular i Vox han anunciat durant la marxa que presentaran davant el Tribunal Constitucional un recurs contra la reforma de la llei educativa que ha impulsat la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá.

En concret, el president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que quan arribin al Govern central derogaran aquesta llei perquè "és dolenta per a la unitat nacional i pèssima per a la comunitat educativa". "És dolenta per al futur dels nostres fills", ha sentenciat el líder popular.

Per la seva banda, el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, també ha anunciat durant la manifestació que la seva formació recorrerà la llei Celaá davant el Tribunal Constitucional. "A Espanya tenim una gran matèria primera, que són els espanyols, que es mereixen una educació de qualitat i en llibertat i no es mereixen aquest atac a l'espanyol, a l'educació concertada i a l'educació especial", ha dit.

En representació de Ciutadanss, també ha acudit a la protesta contra la llei Celaá la vicealcaldesa de Madrid i membre de l'Executiva Nacional de la formació taronja, Begoña Villacís, qui ha destacat que el PSOE "no es pot permetre suplantar els pares" en l'educació dels seus fills. "Això és un debat sobre la llibertat", ha dit.



CELAÁ VOL "ERADICAR" L'EDUCACIÓ CONCERTADA



Durant la marxa, el president de la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i pares d'Alumnes (CONCAPA), Pedro Caballero, ha destacat el "gran error" de la ministra d'Educació en voler "eradicar" l'educació concertada i apostar només per una educació "única, pública i laica".

"Hem sortit les famílies per dir-li a Celaá que no la volem, no volem la seva llei, volem continuar existint i continuar treballant per aquesta qualitat educativa a Espanya", ha subratllat el president de CONCAPA, al mateix temps que ha defensat que si es vol garantir la gratuïtat de l'educació ha de "ser igual per a les dues xarxes, tant la pública com la privada".

Així les coses, ha criticat que la "imposició" que vol aquest Govern esapnyol és per "garantir-se" uns Pressupostos Generals de l'Estat o "altres històries". "Li demanem la llibertat de la família, que ha de respectar. Aquesta llei l'única cosa que fa és posar fi a la xarxa concertada", ha lamentat.