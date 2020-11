Sánchez anuncia una pla de vacunació de la covid-19 «únic» per a tota Espanya

El president del govern central, Pedro Sánchez, ha avançat el pla de vacunació contra la covid-19 que es presentarà en el Consell de Ministres del dimarts i que comptarà amb 13.000 punts de vacunació per garantir un "accés equitatiu a les vacunes" a través de l'Atenció Primari.

"El Govern garantirà que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna. Per a això, s'acordarà en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut una estratègia única de vacunació", ha explicat Sánchez en roda de premsa en Moncloa.

El president del Govern central ha indicat que "una part molt substancial de la població podrà ser vacunada amb totes les garanties en el primer semestre de l'any".

Segons ha dit, la campanya s'engegarà al gener i comptarà amb 13.000 punts de vacunació. En aquest sentit ha recordat que cada any es vacuna a Espanya per a la grip a 10 milions de persones. "El Sistema Nacional de Salut està preparat per aconseguir aquest objectiu", ha subratllat Sánchez, que ha recordat que aquest any, en vuit setmanes, s'han vacunat 14 milions de persones de la grip.

El president del Govern ha explicat que l'estratègia única de vacunació s'ha dissenyat amb un grup d'experts multidisciplinari en el qual s'inclouen "experts de les comunitats autònomes, del Consell Interterritorial o de bioètica".

Sánchez ha recordat que la UE ja ha signat cinc contractes per 1.200 milions de dosis ampliables, dels quals a Espanya li correspondran el 10% de les dosis pel percentatge de població.



Nadal diferent



El president del Govern ha reconegut que les properes festes de Nadal seran "diferents a les que hem conegut sempre", i ha indicat que el Consell Interterritorial està treballant ja en una planificació específica de "un Nadal que a ser diferent, però segura".

"Aquest any haurem de romandre a la distància dels nostres éssers estimats en comptes d'abraçar-los. La prioritat ha de ser evitar una tercera ona", ha subratllat.

El president del Govern central ha indicat que l'estat d'alarma va funcionar en la primera ona "i està funcionant en aquesta segona ona". A més, ha avançat que demà la incidència acumulada de la covid-19 estarà per sota dels 400 casos per 100.000 habitants en 14 dies.