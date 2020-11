Al Bages encara hi ha més de 800 casos actius de covid-19 amb capacitat de transmetre el virus

Tot i que els nous contagis per coronavirus s'estan reduït de forma considerable a les comarques de l'àmbit de Regió7 (un 15% en set dies), el número de persones que tenen la covid-19 i capacitat de transmetre la malaltia continua essent considerable. Al Bages, els potencials contagiadors són actualment 810; al Berguedà, 231; i a l'Anoia, 287. Cas especial és el del Moianès, on els casos s'han disparat un 320% en set dies. Una jornada més, Moià i comarca tenen el pitjor risc de rebrot de tot Catalunya: 1.798 punts.

Els 810 casos actius del Bages corresponen als 375 positius detectats per PCR o test d'antígens entre el 13 i el 19 de novembre, sumats als 435 reportats en els set dies previs, entre el 6 i el 12 de novembre. D'aquesta xifra total, 452 corresponen a Manresa ciutat (211+241). És a dir, un 0,45% de la població total de la comarca -de 180.120 habitants- està infectada i té capacitat de transmetre el virus a dia d'avui. El risc de rebrot al territori és de 421 i la velocitat de contagi (Rt), de 0,96, ambdues dades pitjors que les del global de Catalunya, 293 punts i 0,78, respectivament.

Al Berguedà, on el percentatge de població infectada i activa va arribar a ser proper a l'1% en ple pic de la segona onada, és ara del 0,59%. Entre el 13 i el 19 de novembre es van diagnosticar 73 casos i en els set dies anteriors van ser 158. El risc de rebrot és de 417 punts i l'Rt, de 0,71.

Una de les comarques amb millors indicadors de tot Catalunya és l'Anoia, que aquest dilluns té un risc de rebrot de 221 punts. Tot i així, a la comarca hi ha actualment 287 positius actius, 120 detectats entre el 13 i el 19 de novembre, que se sumen als 167 registrats entre els dies 6 i el 12. L'Rt, en canvi, de 0,89, és un xic superior a la dada catalana.

Quant al Moianès, el risc de rebrot hi segueix empitjorant. Aquest dilluns és de 1.798 punts, mil més que la segona comarca del rànquing (l'Alta Ribagorça, amb 763). La raó rau en l'augment de nous casos. Si del 6 al 12 de novembre se n'hi van trobar 19, en els set dies posteriors han estat 81. D'aquests, 21 en residències. L'Rt del Moianès és ara de 2,92 (cada persona infectada està transmetent el virus a tres persones més de mitjana).

A la Cerdanya, els casos de coronavirus actius són 115; al Solsonès, 35; i a l'Alt Urgell, 145. El risc de rebrot d'aquestes tres comarques és avui de 520, 304 i 383, respectivament; i la seva Rt, de 0,8, 1,18 i 0,89.

Aquestes dades es poden trobar a Dadescovid.cat, on la Generalitat fa una actualització diària dels principals indicadors de la pandèmia.

Salut suma 51 noves morts pel virus



A tot Catalunya, el risc de rebrot continua a la baixa a Catalunya. Aquest dilluns retrocedeix 20 punts respecte a 24 hores abans i se situa en els 293. La velocitat de propagació, l'Rt, puja una centèsima fins a 0,78, mentre que la incidència a 14 dies cau a 400,50 (diumenge era de 430,83).

En paral·lel, s'han declarat 744 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 300.466 des de l'inici de la pandèmia. El 7,22% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 51 noves morts, amb un total de 15.542. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.117 ingressats per covid-19 (+32) i es mantenen les persones a l'UCI (514).

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 62 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 22.398. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 24.431. En total, han mort 7.228 persones, 16 més que les declarades fa 24 hores.