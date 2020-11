Espanya ja exigeix una PCR negativa a viatgers de fins a 65 països

Espanya exigeix des d'aquest dilluns als viatgers internacionals procedents de fins a un total de 65 països de risc que tinguin una prova PCR negativa en les 72 hores prèvies a la seva arribada a Espanya per poder entrar al país, incloent-se a la llista els Estats Units, França o Alemanya.

Tots els passatgers que han arribat en el primer vol que ha aterrat aquest dilluns al Prat de Barcelona portaven la seva PCR feta, segons han informat Efe fonts d'Aena. L'avió ha tocat terra cap a les 9 h procedent d'Amsterdam i tots els seus passatgers complien la normativa de portar una PCR realitzada en les 72 hores prèvies a la seva arribada a Espanya. Com la resta d'aeroports espanyols, el Prat està preparat per exigir aquesta prova i per realitzar test d'antígens a aquells que no la tinguin.

Aquesta mesura, que s'exigeix als viatgers que arribin per barco o avió, se suma als controls sanitaris que ja es porten a terme actualment a tots els passatgers internacionals als punts d'entrada, entre els quals es troba el control de temperatura i el control visual.

D'aquesta manera, la novetat és que dins del formulari de control sanitari que tot passatger ha d'emplenar abans de la seva entrada al país es recollirà a partir d'ara una pregunta sobre si disposa d'una PCR negativa realitzada en les 72 hores prèvies a l'arribada a Espanya.

El document haurà de ser l'original, redactat en espanyol o anglès, i podrà ser presentat en format paper o electrònic.

La llista de països o zones de risc a què es demanarà la PCR a la seva arribada a Espanya va ser publicat l'11 de novembre al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i es revisarà cada 15 dies.

Els viatgers que arribin als aeroports i ports espanyols sense tenir la PCR obligatòria s'enfrontaran a una multa que pot arribar fins als 6.000 euros, segons va assegurar fa uns dies la ministra d'Afers Exteriors, la UE i Cooperació, Arancha González Laya.

La ministra va explicar que es «recomana» a les aerolínies que verifiquin si els viatgers tenen feta la PCR abans de pujar a l'avió, però no se'ls obliga a fer-ho. Quan arribin a Espanya hauran de mostrar la seva documentació i, si no tenen justificant de la PCR hauran de fer-se'n una, a més de pagar la multa.

La llista de països



De moment, la llista de països europeus als viatgers dels quals es demanarà la PCR la componen Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Xipre, Croàcia i Dinamarca (excepte les illes Fèroe i Groenlàndia), Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, França, Grècia (excepte les regions de Kitri, illes Jòniques, Grècia Occidental i Grècia Central), Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, els Països Baixos, Polònia, Portugal (excepte la regió autònoma de les illes Açores), Romania, Suècia i Liechtenstein.

Quant a la llista de països de fora la UE, Sanitat ha inclòs aquells territoris que compten amb una incidència acumulada superior a 150 per 100.000 habitants en els últims 14 dies.

Aquí hi ha Albània, Andorra, Argentina, Armènia, Aruba, Bahrain, Belize, Bòsnia i Hercegovina, Cap Verd, Colòmbia, Costa Rica, Emirats Àrabs Units, Estats Units, Rússia, Geòrgia, Gibraltar, Guam, Jordània, Kuwait, Líban i Líbia. La llista la completen Macedònia del Nord, Marroc, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Palestina, Panamà, Polinèsia Francesa, Puerto Rico, Regne Unit, San Marino, Saint-Martin, Sèrbia, Suïssa, Tunisia i Ucraïna.