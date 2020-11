El mosso d'esquadra que va ordenar abatre Omar Hichamy diu que l'atacant intentava tocar-se el cinturó d'explosius

El mosso d'esquadra que va ordenar abatre Omar Hichamy a Cambrils ha explicat a la sessió d'aquest dilluns del judici dels atemptats d'agost del 2017 a l'Audiència Nacional que l'atacant va intentar incorporar-se i tocar-se el cinturó d'explosius fins a tres cops quan va intervenir. Inicialment, van ser uns agents de paisà els que es van enfrontar sols a Omar Hichamy. Aquest testimoni arriba entre els reforços quan l'atacant ja era ferit a terra, assegut, i explica que no va obeir les ordres d'estirar-se i deixar d'avançar. L'agent explica que van disparar tres cops contra el membre de la cèl·lula de Ripoll, ja que va intentar apropar-se a ells, incorporar-se i tocar-se el cinturó d'explosius que, en aquell moment, no sabien que era fals.

"Si hagués estat real ni jo ni altres companys estaríem aquí", ha afirmat. L'agent ha explicat que després de disparar contra ell, l'atacant encara alçava el puny cap al cel amb el dit estès i semblava que estigués resant. "Se'm va fer llarguíssim", ha explicat, i inicialment va pensar que havien pensat entre 3 i 4 hores.

El testimoni, que era subinspector, recorda la incertesa d'aquell moment. "Estàvem sense saber si hi havia més atacants", amb molta "foscor" i un bar ple de gent a pocs metres, ha explicat.

Un altre dels agents de l'ARRO presents en aquell moment i que va disparar contra Omar Hichamy ha afirmat que "sens dubte" els cinturons d'explosius semblaven reals i que n'havia vist de similars per la televisió o en formacions del cos policial.

Aquest agent recorda disparar a la part baixa del cos d'Omar Hichamy per evitar que el cinturó explotés. Van ser diversos els agents que van disparar. Diu que l'atacant pronunciava "frases en el que semblava ser àrab".

Posteriorment, aquest agent es desplaça a la zona propera al Club Nàutic on hi ha els cossos dels altres quatre atacants on veu l'agent que els ha abatut "en xoc". Evacua el local i ajuda a moure els cossos de dues víctimes, que estaven a una distància de menys d'un metre dels cossos dels terroristes.

Explica que munten un dispositiu per treure-les a una zona segura, ja que pensaven que els cinturons podien explotar. "Tot era molt confús. No sabíem si hi havia més terroristes, hi havia gent cridant a la zona de la platja", recorda. Una de les dones evacuades és la víctima mortal de l'atemptat a Cambrils.

Un dels agents del primer vehicle policial que va arribar al lloc dels fets ha explicat que va veure com un dels terroristes semblava que volia manipular l'armilla que portava. Per això va disparar sense apuntar la persona en un primer moment, però després, veient que continuava amb la intenció de manipular l'armilla va disparar-li dos trets al pit.

Un altre agent ha explicat com una de les persones que hi havia a terra va mostrar tubs cilíndrics amb cables i cinta americana i va començar a cridar que hi havia explosius. Aquest mosso ha indicat que es va quedar paralitzat fins que un company el va agafar per l'armilla. Una estona després al mateix punt va veure a l'agent que havia resultat ferida i va dir-li que la portaria al centre mèdic. Ella en un primer moment li va dir que no volia perquè havia de romandre allà, però després li van flaquejar les cames i la va portar al centre mèdic.