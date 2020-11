El mosso que va abatre 4 terroristes a Cambrils: «No vaig poder fer res més que obrir foc»

El mosso que va abatre quatre terroristes al passeig marítim de Cambrils la matinada del 18 d'agost del 2017 ha relatat els fets viscuts al judici a l'Audiència Nacional. Ha explicat com una de les persones amb armilles que semblaven portar explosius se li va acostar corrent amb una destral cridant 'Al·là Akbar' (Al·là és gran). Després, sense munició al fusell va agafar la pistola mentre se li van acostar els altres tres. "Quan ja els tenia a sobre no vaig tenir temps de fer res més que obrir foc contra ells". L'agent, a qui el jutge no ha permès declarar com a testimoni protegit, ha explicat que no ha estat reconegut com a víctima del terrorisme i que té "un sentiment de culpa molt gran" per com afecta la situació a la seva família.

L'agent ha explicat que a la una de la matinada del 18 d'agost estava davant l'entrada al Club Nàutic del passeig marítim de Cambrils, al davant d'un espai on se celebrava una festa i que el vehicle policial permetia el pas tant per la vorera com per la via. "Veig que ve un vehicle a gran velocitat, encara la rodona que teníem just al davant, veig que va contra nosaltres, em llanço a terra a l'esquerra i m'adono que la companya havia estat atropellada", ha explicat.

Després va veure com el cotxe que els havia envestit bolcava darrere d'ells. Del vehicle van començar a sortir persones amb armilles amb cinta americana que semblaven armilles bomba. "Només girar-me veig que un ve corrent vers mi amb una destral a la mà, cridant 'Al·là Akbar', i no em va donar més temps a preparar-me i quan el tenia a pocs metres disparar per abatre'l". ha relatat.

"Quan la persona cau, venen tres persones més corrent vers la meva posició per atacar-me. En aquell moment jo em desplaço corrent a la dreta perquè no tenia munició al subfusell. Aconsegueixo posar-me'l al coll. Agafo la meva arma reglamentària, ja els tenia a sobre, cridant 'Al·là Akbar' i venint vers mi. No sé què portaven a les mans", ha explicat. Després els va abatre.

Després es va sentir "en estat de xoc" i amb la sensació que tot havia anat "molt de pressa". Va sentir cridar algunes persones, una amb sang demanant ajuda i altres ferides a terra on també hi havia la seva companya. Un ciutadà li va deixar el telèfon per telefonar i demanar ambulàncies i reforços, ja que no trobava l'emissora.

L'agent ha explicat que considera que els terroristes es van acostar vers aquella zona perquè és on hi havia més afluència de gent. "Hi havia unes 70 persones ballant gaudint de la vetllada, i per això crec que van anar al lloc, per cometre el màxim dany possible", ha exposat.

Des del moment dels atacs l'agent ha explicat que li han reconegut un "trastorn per estrès posttraumàtic greu", que ha patit diversos episodis de depressió en què necessita aïllar-se, així com un "estat d'alerta" permanent. "Tinc por que se'm reconegui i tornin a tacar-me".

Ha afegit que no ha rebut cap indemnització ni per part del Ministeri de l'Interior ni de la Generalitat de Catalunya. Tampoc ha estat reconegut com a víctima de terrorisme, el que ha dit que està en tràmit. No s'ha pogut reincorporar a la feina després de tres anys.