Primera fase de la desescalada: bars i restaurants tornen a obrir després de 38 dies tancats

El tancament forçós de bars i restaurants que va decretar el 14 d'octubre la Generalitat de Catalunya havia de durar inicialment 15 dies, però finalment s'ha acabat allargant prop de 40 dies. Avui, bars i restaurants tornen a obrir després de 38 dies amb les persianes abaixades, excepte aquells que servien menjar i begudes per emportar i a domicili, que han estat oberts a mig gas fins ara. Tenen permès un aforament del 100% a les terrasses i del 30% a l'interior de l'establiment. Hi ha d'haver dos metres entre taules, però, i un màxim de quatre persones per taula excepte grups bombolla, que podran ser de sis persones. Els restauradors tenen permès obrir de 5 del matí a 21.30 h de la nit.

En aquesta primera de quatre fases previstes a Catalunya per a la desescalada en la segona onada de covid, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert també poden obrir avui al 50% de la seva capacitat, amb un aforament màxim de 500 persones. La flexibilització de les restriccions també permet la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, amb la meitat de l'aforament, i els gimnasos amb un límit del 30%, amb cita prèvia i sense ús de vestuaris, excepte a les piscines.

Aquestes són les mesures en la primera fase de la desescalada



RESTAURACIÓ. Les terrasses de bars i restaurants podran obrir amb una distància mínima 2 metres entre taules i una limitació de 4 persones per taula, excepte grups bombolla, i podran també servir a l'interior amb limitació d'aforament del 30%. L'horari serà des de les 5 del matí fins a les 21.30 hores, abans del toc de queda, que es manté.

CULTURA. Podran obrir també cinemes, teatres i sales de concerts al 50% del seu aforament, i amb un màxim de 500 persones en total. Es permetrà també, finalment, la reobertura de sales de concerts.

ESPORT. Podran obrir les activitats a l'aire lliure al 50% de l'aforament i, en els espais tancats, aquest es redueix al 30%, amb cita prèvia i sense ús de vestuaris, excepte en les piscines. Retornen a l'activitat els entrenaments esportius. Queden exclosos de la prohibició els centres d'alt rendiment i els espais d'ús per a competicions oficials nacionals i internacionals.

CENTRES COMERCIALS. També s'aixeca la restricció als establiments comercials de més de 800 metres quadrats, que podran obrir tot el seu espai, però amb un aforament total del 30%. Els establiments comercials minoristes podran obrir amb independència de la seva superfície de venda, amb un aforament del 30%. Es manté la suspensió per als centres i recintes comercials, amb excepció dels establiments que es considerin de serveis essencials i d'aquells que tinguin accés directe i independent des de la via pública, amb un 30% de l'aforament.

ACTIVITATS DE CULTE. L'aforament fixat per als actes religiosos i cerimònies civils, inclosos funerals, es manté en el 30%, però es manté la restricció de 100 assistents com a màxim.

FORMACIÓ. Tota la docència universitària serà telemàtica, amb excepció de la presència en exàmens i pràctiques. Els centres cívics només podran realitzar activitats telemàtiques, excepte les d'intervenció socioeducativa o de suport juvenil i infantil, a més de perruqueria i podologia.

EXTRAESCOLARS. S'autoritzen les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins i fora del centre educatiu. En determinades activitats que es desenvolupin en espais interiors, els grups no podran superar les sis persones. S'autoritzen els ensenyaments no reglats que s'imparteixen en centres autoritzats de música i dansa, que es pot realitzar amb un màxim de sis alumnes per aula.

SOCIAL. Les reunions privades han de ser de màxim 6 persones, excepte que siguin convivents. En les reunions de més de sis persones en espais públics, no és permès el consum de menjar i beguda, excepte activitats extraescolars o d'intervenció socioeducativa. Les limitacions de grup no afecten les activitats esportives federades ni les activitats culturals, que s'han de realitzar d'acord a les limitacions fixades per a aquestes. Les limitacions no afecten el dret a manifestació i participació política, activitats que s'hauran de desenvolupar amb les limitacions establertes amb caràcter general.

TOC DE QUEDA. Establert actualment entre les 22:00 hores i fins a les 6:00h, es mantindrà durant els quatre trams, que s'allarguen fins al gener, per la qual cosa inclou el Cap d'Any, que s'haurà de celebrar a casa.

MOBILITAT. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte els desplaçaments degudament justificats per assistir a centres d'ensenyament, serveis i establiments sanitaris i socials; compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals, legals, tornada a lloc de residència, assistència a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables, així com recollida de menors d'edat en cas de progenitors separats. El confinament perimetral serà al propi municipi entre les 6:00 hores de divendres i les 6.00 hores de dilluns, amb les excepcions indicades anteriorment. La resolució inclou com a novetat que es podrà sortir del municipi per a la realització d'activitat física o esportiva a l'aire lliure entre municipis limítrofs i per acudir a competicions esportives autoritzades.

ESPAIS PÚBLICS. Es mantenen tancats els parcs i fires d'atraccions, inclosos els locals d'activitats lúdiques infantils. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils hauran de tancar a les 20:00 hores. Es mantenen tancats els parcs i fires d'atraccions, inclosos els locals d'activitats lúdiques infantils. Es manté la prohibició de congressos, convencions, fires comercials i festes majors. Els mercats ambulants podran celebrar-se amb el 30% de l'aforament.

Podeu consultar més informació sobre la resta de fases previstes per a la desescalada aquí.