Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"El comerç i el turisme de la Cerdanya lligat a la neu viu una crisi sense precedents" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 23 de novembre. La fotografia de portada és per al partit del Baxi Manresa contra el Madrid, amb derrota per als manresans. El diari també destaca que el relleu a l'Escola de Música de Berga porta dos anys encallat; la manresana Mireia Pradell, campiona d'Espanya en 50 m esquena; Albert Arenas s'endú a Girona el campionat de Moto3; la debilitat del projecte del Barça es fa més evident amb la lesió de Piqué; Sàmper defensa que hi hagi eleccions el 14-F, si la pandèmia ho permet; i entrevista a l'epidemiòleg Rafael Manzanera: «Recomano, com a mínim, no col·laborar a empitjorar la situació».

