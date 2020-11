El rei Felip VI, en quarantena per contacte amb un positiu de coronavirus

El rei Felip VI ha començat a fer quarantena després de saber que ahir va estar en contacte amb una persona que ha donat positiu per coronavirus, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Sarsuela. El monarca espanyol se sotmetrà al protocol sanitari pertinent que estableix que haurà d'estar deu dies confinat per descartar que pugui desenvolupar la infecció. Durant aquest termini el fill de Joan Carles de Borbó ha suspès l'agenda oficial i no podrà sortir de la seva residència.