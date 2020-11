Salut preveu poder començar a vacunar 175.000 persones a final de gener

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat que a finals de gener es podria començar a vacunar contra la covid-19 i arribar a un 70% de la població durant el 2021. Argimon ha afegit a RAC1 que aquesta previsió es basa en la informació que els remet el Ministeri de Sanitat i sempre "en condicional" segon avancin els assajos. Si es van complint etapes, podrien arribar unes 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer per començar-se a administrar en 175.000 persones a finals de gener i als 28 dies una segona dosis als mateixos ciutadans. Aquests començarien a desenvolupar immunitat a mitjans de març. Ha afegit que s'hauria d'arribar a un 70% de vacunació i ha calculat que això seria "durant el 2021" però no abans de l'estiu.

Argimon ha explicat que en un primer moment es vacunaran els col·lectius més vulnerables, com els que vien en residències i els seus cuidadors; després els sanitaris i altres professionals que estan en primera línia tant en l'atenció primària com als hospitals i posteriorment els que no estigui en primera línia. Ha explicat també que aquelles persones que ja hagin passat la covid podrien ser vacunades més tard si s'ha de prioritzar pel número de vacunes disponibles però ha assegurat que aquest no serà un criteri d'exclusió.

El secretari de Salut Pública s'ha mostrat "convençut" que l'estiu del 2021 serà millor que el del 2020 i es podrà fer vida "una mica més normal" ja que hi haurà força població de risc vacunada. També ha augurat que en algun moment es farà net amb el virus, tot i que ha reconegut que l'hivern serà dur i que caldrà seguir la seva evolució. "Serà un hivern difícil, de mascareta, distància i dificultat", ha dit.

D'altra banda, ha afirmat que hi ha "massa polifonia" en l'àmbit polític i ha considerat que seria important que no hi hagués "massa veus" a l'hora de transmetre la informació. Ha asseverat també que cal separar la comunicació científica de la política.

Argimon s'ha mostrat també contrari a una carnet d'immunitat de la covid i ha assegurat que si això s'acabés instaurant ell "plegaria". "Si a mi em pregunten diré no", ha manifestat. Sobre els tests a les farmàcies, ha valorat que depèn de l'Agència Espanyola del Medicament.

Per últim i sobre les eleccions del 14-F, ha dit que s'han de garantir les mesures de seguretat i, a la vegada, el dret fonamental a vot.