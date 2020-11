La vacuna d'AstraZeneca contra la covid mostra una eficàcia provada del 70%

AstraZeneca ha dit dilluns que la seva vacuna per la covid, desenvolupada juntament amb la Universitat d'Oxford, podria tenir una efectivitat del voltant del 90% amb un règim de dosificació. L'eficàcia provada és del 70%.

«L'eficàcia i seguretat d'aquesta vacuna confirmen que serà molt eficaç contra la covid-19 i que tindrà un impacte immediat en aquesta emergència de salut pública», ha dit Pascal Soriot, director executiu d'Astra, en un comunicat.

La vacuna desenvolupada per la Universitat d'Oxford és un 90% efectiva en la prevenció de covid-19 quan s'administra com a mitja dosi seguida d'una dosi completa amb almenys un mes de diferència, segons dades dels assajos d'última etapa a la Gran Bretanya i el Brasil.

Un altre règim de dosificació ha mostrat una eficàcia del 62% quan s'administra com a dues dosis completes separades per almenys un mes, i l'anàlisi combinada dels dos règims de dosificació va donar com a resultat una eficàcia mitjana del 70%.

Tots els resultats van ser estadísticament significatius. No s'han registrat problemes de seguretat greus relacionats amb la vacuna i ha sigut ben tolerada en els dos règims de dosificació, ha dit.

Els resultats preliminars de l'assaig de la farmacèutica britànica marquen un nou avenç en la lluita contra una pandèmia que ha matat gairebé 1,4 milions de persones i ha fet trontollar l'economia mundial.

AstraZeneca Plc planeja començar assajos clínics a curt i mitjà termini de la seva candidata a vacuna de covid-19 a la Xina aquest any, ha dit un alt executiu, mentre prepara un llançament global de la vacuna.

Les dades d'AstraZeneca se sumen a les d'altres empreses que participen en la carrera per obtenir l'antídot contra el coronavirus. La farmacèutica Pfizer ha assegurat, ja que els resultats finals de l'última etapa de l'assaig de la seva vacuna contra la covid-19 mostren que té una efectivitat del 95%, i ha afegit que disposa dels dos mesos requerits de dades de seguretat per sol·licitar l'autorització d'emergència d'ús als EUA.

La companyia nord-americana Moderna, d'altra banda, afirma que la seva immunització és eficaç al 94,5%.

També s'ha demostrat que la vacuna russa Sputnik V de l'11 de novembre tenia una efectivitat superior al 90%, tot i que només es va basar en 20 infeccions.

Tots aquests esperançadors resultats s'han donat a conèixer a través de notes de premsa emeses pels fabricants amb referència als resultats preliminars de la fase tres dels assajos clínics, en els quals s'analitza una mostra de voluntaris.