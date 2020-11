Arrenca formalment la transició als EUA de Trump a Biden

20 dies després de les eleccions presidencials als Estats Units i 16 des que es va declarar Joe Biden president electe, l'Administració de Donald Trump finalment ha posat en marxa de forma oficial la transició, que el demòcrata havia pogut emprendre només oficiosament.



Aquest dilluns Emily Murphy, la funcionària nomenada per Trump com a directora de l'Administració de Serveis Generals, va enviar finalment a Biden la carta on el reconeix com a «aparent guanyador» dels comicis i posa a la seva disposició els fons federals d'uns 10 milions de dòlars i altres recursos que permetran al demòcrata emprendre el procés per preparar la seva arribada al govern.





I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...