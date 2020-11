Bars i restaurants obren a mig gas amb la confiança de tornar a la normalitat

Els últims clients que va tenir la cafeteria-restaurant Atenes de Manresa abans de tancar a causa de l'emergència sanitària, ara fa poc més de 5 setmanes, van ser els primers que ahir hi van anar a dinar. Ahir va ser el primer dia que van poder reobrir amb el 30 % d'aforament i amb taules d'un màxim de quatre comensals a l'interior, i un 100% a les terrasses exteriors, moltes de les quals habilitades ara amb paravents i estufes. «La gent ja en tenia ganes», van coincidir a dir ahir els restauradors, satisfets de pogut tornar a obrir portes, però resignats a viure unes primeres jornades a mig gas.

El primer dia de la reobertura va ser un «dia estrany», va assegurar el responsable de la granja Alpina de Manresa. L'establiment va estar tancat tot aquest temps perquè, fent números, no sortia a compte obrir per fer menjars per emportar, va explicar. Amb menys taules a l'interior per complir amb les normes covid, i amb sis a la terrassa del darrera tram del Passeig, a mig matí hi havia dues persones a l'interior que esmorzaven i quatre persones en una de les taules de fora que feien tallats i cafès amb llet.



Arrancada suau

«Ha sigut una arrancada suau», va dir Ferrer. «Però amb un dia no es pot saber com anirà. Ja ens va passar amb l'altre confinament». Tot i així va considerar que la gent «té ganes de tornar» i qui ho fa «està contenta». A l'entrada de l'establiment hi ha un cartell per donar la benvinguda als clients amb la sentència: «junts anirem endavant». Bona part dels clients que hi van anar a dinar eren habituals de l'establiment.

Al bar-restaurant Pajaril del Passeig de Manresa tampoc no van fer menjars per emportar durant el tancament. No sortien els números. «Potser a algú psicològicament li ha funcionat», però pel tipus d'establiment i de menjars «jo no hi crec», va explicar un dels seus responsables. El primer dia de reobertura va ser fluix, però va captar que «la gent en tenia ganes», i que les reserves per sopar no anaven malament amb l'inconvenient que a 2/4 de 10 «tothom haurà de ser a fora». A la terrassa de l'exterior hi han posat paravents i estufes. «La gent té clar que prefereix estar a fora que a dins» pel tema de la propagació del coronavirus.

A Las Vegas hi havia ahir al migdia força gent dinant, i a la sala gran del restaurant totes les taules estaven reservades. Cal tenir en compte, però «que en tenim moltes menys. Un 30 % d'aforament és poca cosa», va comentar la seva responsable, Pilar Garcia. La situació és tan nova i inesperada que «és una incògnita» saber com anirà, però sí que va percebre «que la gent tenia ganes de sortir a menjar a fora. Hem estat animats. Falta veure si això segueix. Ara hi ha certa eufòria».

Un sonor «bon dia»

Amb un sonor «Bon dia. El mateix de sempre, si us plau», un client habitual de l'Emiva'r va entrar ahir al matí a l'establiment de la carretera de Santpedor. Va agafar el diari i es va disposar a a asseure's a una de les taules de l'interior mentre li preparaven això, el de sempre. «La gent ve amb ganes», va comentar el seu propietari, Miguel Ángel Chocho. L'arrancada no va ser «gran cosa» i qui més es va acostar a l'establiment van ser clients habituals. «Ens trobàvem a faltar. Nosaltres més que ells», diu somrient. Explica que ja abans del tancament havia baixat notablement la feina.

Rafa Carmona, del restaurant Golden, es va mostrar «gratament sorprès» per l'arrancada. «Esperava poca cosa i al final gairebé hem omplert el menjador. La gent té ganes de sortir perquè crec que nosaltres no som el problema». El mateix va opinar Manel Martín, del restaurant Millenium del carrer Francesc Moragas. «Estic convencudíssim que no som un focus de contagi».