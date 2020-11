ERC anuncia un preacord amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos generals de l'Estat

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dimarts un preacord entre ERC i el govern espanyol per donar suport als pressupostos generals de l'Estat per al 2021. De moment, segons Rufián, el preacord es basa en quatre punts: una moratòria de les quotes dels autònoms fins el març del 2021; la creació d'un comitè "bilateral" per a una "reforma fiscal justa" amb un grup de treball específic per a la reforma de l'impost de les grans fortunes "per acabar amb el dumping fiscal a Madrid"; la liquidació del deute de l'Estat amb la Generalitat en beques des del 2005, i l'aixecament del control financer de l'Estat a la Generalitat imposat pel govern de Rajoy.

Segons Rufián, l'objectiu dels republicans ha estat aconseguir "el màxim d'eines per a la Generalitat de Catalunya". El portaveu d'ERC ha afirmat que el preacord està pendent de la ratificació per part dels òrgans interns d'ERC i "en les pròximes hores ampliarem i concretarem molt més".

El preacord estableix una ampliació de la moratòria del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per a autònoms fins al març del 2021, un trimestre més, amb el compromís d'anar-ho ampliant en funció de les circumstàncies. Rufián ha recordat que el 99% de les empreses a Catalunya són Pimes i autònoms.

També la creació d'un comitè bilateral per a una reforma fiscal "total, justa i progressiva", i la creació d'un grup de treball específic per a la reforma de l'impost a les grans fortunes "per acabar amb el dumping fiscal a Madrid". "És a dir, acabar amb el paradís fiscal de facto que la dreta s'ha muntat a Madrid i que suposa un perjudici per a la classe treballadora".

El tercer punt del preacord és la liquidació del deute existent de l'Estat amb la Generalitat des del 2005 en beques. "Un deute que es liquida i que suposa més recursos per combatre la desigualtat a l'accés a l'educació pública i de qualitat", ha afirmat el portaveu d'ERC.

El quart punt, que per a Rufián és "el més important", és "posar fi al control financer per part de l'Estat a la Generalitat de Catalunya", és a dir acabar "amb el 155 financer aplicat per Montoro i Rajoy des del 2015".

"Avui amb aquest preacord acaba la tutela i l'abús austericida dels ministeris d'Hisenda a l'economia catalana", ha dit, fet que dotarà "d'eines socials per al futur govern de la Generalitat sorgit de les urnes el pròxim 14 de febrer".

Pel que fa a l'esmena contra els desnonaments pactada amb Podem i Bildu, Rufián ha afirmat que aquest "ha estat un punt importantíssim en aquesta negociació" i "l'important és que surti la mesura", però no ha concretat si ERC la retirarà per fer possible la mesura.

El suport d'ERC als pressupostos de l'Estat se suma a que el PNB ha anunciat també aquest dimarts, aquest en forma de 'sí', i també al previsible vot afirmatiu de Bildu, que sotmetrà la proposta a les seves bases aquest dijous.