Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 24 de novembre, el seu titular principal i la fotografia de portada a la reobertura de bars i restaurants després de 38 dies tancats per les restriccions de la covid: "L'hostaleria reobre amb ocupacions moderades i estufes a les terrasses". El diari també destaca, sobre la pandèmia, que les víctimes de la covid a la residència Sant Bernabé ja en són vuit en cinc setmanes; el Bages té més de 800 casos actius que poden contagiar; el Govern creu que l'any que ve hi pot haver el 70% de vacunats. Altres temes: mor Antoni Berenguer, dirigent veïnal i exregidor del govern de Manresa; dos exalcaldes i un exsecretari de la Quar, a judici per prevaricació; el pregoner de la Llum es triarà per votació popular; i Koeman trenca un tabú i deixa Messi a casa en un partit de Champions.

