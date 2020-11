El retrocés de la covid-19 al Bages està per sota de la mitjana de Catalunya

En quinze dies, els nous casos de covid-19 diagnosticats a tot Catalunya han caigut a la meitat, fins i tot una mica més, un 57,58%. En canvi, la reducció al Bages ha estat menor d'un 33%. Les mesures restrictives estan tenint el seu efecte, però no amb la mateixa efectivitat a tot arreu i Manresa i comarca són entre les zones on quantitativament menys s'han notat, igual que l'Anoia (un 47%) o l'Alt Urgell (un 21%). On sí que hi ha hagut un descens dràstic ha estat al Berguedà (d'un 71%), el Solsonès (74%) i la Cerdanya (69%), mentre que el Moianès ha seguit el camí invers i els casos s'hi han disparat un 146%.

En xifres totals, al Bages es van detectar entre el 14 i el 20 de novembre 362 casos a través de PCR o test d'antígens, segons les última actualització feta pel Departament de Salut a Dadescovid.cat. Són 177 menys que els 539 diagnosticats dues setmanes abans, del 31 d'octubre al 6 de novembre. Proporcionalment, la reducció encara ha estat menor a Manresa. De 278 nous positius s'ha passat a 208, un 25% menys. El risc de rebrot a la comarca és aquest dimarts de 395 punts (26 menys que ahir) i a la capital, de 503, mentre que el de tot Catalunya és de 273. El Bages té la desena pitjor dada d'entre les 42 comarques catalanes. Tampoc acaba de baixar la velocitat de contagi (Rt), avui de 0,93 (tres centèsimes menys que ahir). Per tant, cada 10 malalts de covid-19 continuen infectat unes 9 persones més. L'Rt de Catalunya se situa ara en el 0,78.

Al Berguedà i la Cerdanya, tot i que mantenen un risc de rebrot alt (de 426 i 406 punts, respectivament), han vist caure els nous contagis de forma considerable. A Berga i comarca, del 14 al 20 de novembre se'n van reportar 73, mentre que del 31 d'octubre al 6 de novembre van ser 248. A la Cerdanya han passat de 79 nous positius a 32 (-47).

El Moianès continua essent aquest dimarts la comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, de 1.483 punts. La dada és 300 punts inferior a la d'ahir i està calculada a partir dels 63 nous positius detectats entre el 14 i el 20 de novembre, sumats als 33 reportats els set dies abans. La xifra del 31 d'octubre al 6 de novembre encara va ser menor, 28. La tendència al territori no és bona i l'Rt se situa en 2,38 (cada deu pacients infecten 24 persones més).

El descens de nous casos al Solsonès en quinze dies ha estat de 37 (de 50 a 13); a l'Anoia, de 97 (de 208 a 111); i a l'Alt Urgell, de 15 (de 73 a 58). El risc de rebrot d'aquestes comarques avui és de 246, 211 i 341 punts, respectivament, i les Rt, d'1,12, 0,93 i 0,72.

Les dades globals de Catalunya segueixen millorant



El risc de rebrot segueix en descens, en les darreres 24 hores ha disminuït en 20 punts i queda fixat en 273. Era de 420 entre el 7 i el 13 de novembre. L'Rt puja es manté en 0,78, mateix valor que la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 373,35 entre el 14 i el 20 de novembre i se situa clarament per sota del 572,74 de l'interval anterior (7- 13 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 14 al 20 de novembre n'hi va haver 11.311, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 17.439. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 146,89 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (226,47).

Durant l'última setmana s'han fet 132.528 proves PCR i 49.239 tests d'antígens, dels quals un 7,05% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (8,67%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,21 anys.

Gairebé 333.000 casos



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 332.693 casos, 301.693 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 52 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.624: 9.620 en hospitals o sociosanitaris (+52), 4.316 en residències (+5), 933 en domicilis (+6) i 755 no classificades (+19). Entre el 14 i el 20 de novembre s'han declarat 390 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 459.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.047 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 6 i el 12 de novembre, hi va haver 2.458 ingressats.