El TC desestima el recurs de súplica de Torra i rebutja suspendre-li la inhabilitació

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica presentat per l'expresident de la Generalitat Quim Torra i ha rebutjat suspendre-li la inhabilitació. La decisió del TC, que compta amb el vot particular contrari del magistrat Juan Antonio Xiol, "obre la porta del Tribunal Europeu de Drets Humans" d'Estrasburg, segons han assenyalat des de l'oficina de l'expresident. Tot i que Torra no considera "cap sorpresa" la decisió del TC, ha celebrat que el vot particular de Xiol "valida els arguments presentats pels advocats defensors".

Torra ha considerat que la sentència "és un exemple més de l'aplicació d'un dret penal de l'enemic". "Europa no pot permetre que els tribunals d'un estat membre discriminin els ciutadans en funció de la seva ideologia o de la pertinença a una minoria nacional", ha afegit.

El TC basa la seva decisió en el fet que suspendre la inhabilitació no repararia la condició de president de la Generalitat de Torra perquè "té ja caràcter de definitiva" en ser ferma i haver-se executat. Xiol discrepa d'aquesta observació i sosté que encara que es consideri irreversible la pèrdua del càrrec de president, "res impedeix que se suspengui l'execució per al futur". A més, retreu a la resta del ple del TC que s'aparta dels antecedents. Així, manté que es pot suspendre la pena a Torra encara que ja s'hagi executat, per la qual cosa se li hauria d'haver concedit.

El Constitucional ja havia arxivat prèviament un recurs d'empara de Torra i les mesures cautelars que havia presentat davant de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'escó al Parlament. Amb la decisió sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la defensa de l'expresident estudia ara dur la "defensa de la llibertat d'expressió" feta per Torra al TEDH.