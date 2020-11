Un llibre de receptes de cuina nascut del confinament i amb arrels al Bages

Hi ha maneres i maneres d'afrontar el confinament, i fins i tot hi ha qui li ha trobat el gust, o més aviat els gustos. Es tracta dels autoanomenats Cuinetes Confinades, un grup embrionari del Bages que ja aplega unes 25 persones d'arreu de Catalunya i d'Andorra i que des de l'inici de la pandèmia s'ha marcat com a objectiu elaborar receptes culinàries partint d'una temàtica que va canviant cada setmana. Van començar el març, i entre tots ja porten cap a 800 plats cuinats que han anat fent ininterrompudament fins ara només amb el parèntesi de l'agost. De la primera tongada n'han fet un llibre: 20 reptes i 80 receptes de confinament, que distribueixen amb èxit, i que destinarà els beneficis a la Marató de TV3 d'enguany, dedicada precisament a la investigació de la covid-19.

«No som professionals, simplement un grup de persones que ens agrada cuinar», apunta un dels artífexs de la iniciativa, el santvicentí Lluís Oliveras, «i d'aquí ve el nom de Cuinetes Confinades», que és com s'ha batejat el grup de WhatsApp que es va crear de bon principi. Explica que abans de la pandèmia els divendres tenia el costum d'anar a dinar amb una colla d'amics en algun restaurant de la comarca, però va arribar el confinament i van optar per fer una quedada virtual tot menjant la paella que cadascú havia cuinat a casa seva. El divendres següent va ser una fideuà.

La proposta suma

A partir d'aquí, i veient que la situació aniria per llarg «ens vam proposar d'instaurar un repte setmanal», i aquella colleta d'amics es va anar eixamplant fins arribar als aproximadament 25 que són ara, de Manresa, Sallent, Sant Vicenç, Sant Fruitós, Palamós, Castelló de Farfanya i Andorra, i la llista és oberta. «La gent s'ho va agafar amb ganes», assegura Oliveras, fins al punt que d'un repte per setmana es va passar a dos: dimecres i diumenge, i en un context com aquell «això ens va distreure molt perquè dilluns i dimarts et preparaves pensant la recepta, comprant els ingredients i cuinant per dimecres, i després feies el mateix per diumenge».

Tot plegat ja t'ocupava el cap tota la setmana», explica Oliveras. I la font d'inspiració? «Del que veiem per Internet», si bé per altra banda, «tots tenim una mare o una àvia que fa uns bons plats tradicionals i de casa i que ens pot servir de guia».

Llegums, pasta, tubercle, arròs, flors, peix blau, ous, closca..., i així fins a una quarantena de reptes que el grup ja porta acumulats (el llibre inclou els vint primers), si bé a començament d'estiu es va tornar a un repte setmanal, que s'ha anat mantenint fins ara.

D'una tapa a l'Id al-Fitr

Tot el reguitzell de plats ha posat a prova les aptituds culinàries i imaginatives del grup. Per Sant Jordi, per exemple, el repte era una tapa que s'havia d'acompa-nyar d'una recomanació literària, i cap al final del primer confinament va arribar un dels reptes «més complicats», diu Oliveras.

I és que, com que un dels cuinetes és l'alcalde de Castelló de Farfanya, de religió musulmana, aquell repte es va emmarcar en l'Id al-Fitr, que és la festa del final del dejuni, quan s'acaba el ramadà, i la proposta era fer un plat inspirat en la seva cuina. «Jo mateix no havia cuinat mai res semblant, i en el meu cas això va convertir aquest repte en un dels més complicats però també en un dels més apreciats per tots nosaltres», assegura Oliveras.

Instagram per tancar el repte

Des de bon començament, Oliveras ha estat l'encarregat d'anar-los proposant, i d'idees no n'hi falten, perquè hores d'ara ja té programat tot el desembre (reserva la setmana de Nadal per a un rostit), «i ja tinc al cap els reptes del gener», que inclouen unes croquetes, i també puddings «i alguna cosa de postres», anticipa Oliveras. Més endavant ja s'entrarà en les especialitats, des de la cuina italiana, fins a la mexicana, o la japonesa (tot i que ja s'ha fet sushi). El ventall és ampli, «i si la gent té ganes de continuar, n'hi ha per anar fent», assegura.

En principi, el funcionament serà el mateix que s'ha anat mantenint fins ara. Cadascú posa el seu nom al WhatsApp compartit, i en negreta, el plat que farà aquella setmana. Paral·lelament, i ja de bon començament, el grup va obrir el compte @cuinetesconfinades a Instagram, on al final de cada repte es penja una foto del plat elaborat per cadascun dels participants.

Primer, el davantal

Més enllà de les experiències als fogons, Cuinetes Confinades ha esdevingut una iniciativa solidària. Tot va començar amb venda de davantals, amb tanta demanda que va sorgir la idea del llibre.

Dels 300 exemplars editats ja n'hi ha uns 270 de venuts, i ja se'n preveu una reedició de 50 més, que es distribuiran a Casa Agnès i Vitastus, de Manresa; a la Llibreria Clavé, Ca la Neus, XaSEM i Fotògraf Jordi Largo, de Sant Vicenç; a la Llibreria Utopia de Sallent; i a Fotògraf Isidre, de Sant Fruitós. Com els davantals, cada exemplar costa 15 euros, i tots els beneficis seran per la Marató. Entre davantals i llibres de moment s'han recaptat uns 3.400 euros, si bé una part són per als costos d'edició.