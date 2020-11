Escòcia serà el primer país que oferirà gratis productes menstruals

A la pel·lícula de Ken Loach, 'I, Daniel Blake,' a una mare jove i sola, sense un penic a la butxaca, l'agafen robant compreses en un supermercat. En aquesta escena el públic es va adonar de cop d'un problema vergonyós de què ningú parlava massa. Fins i tot als països més rics moltes dones no tenen els mitjans per comprar els productes que necessiten cada mes per a la menstruació. El film, Palma d'Or del Festival de Cannes, es va estrenar el 2016, l'any en què la diputada laborista al Parlament autonòmic escocès, Monica Lennon, va iniciar la campanya contra l'anomenada «pobresa del període». Dimarts Escòcia es va convertir en el primer país del món que oferirà gratis a les dones productes sanitaris per a la menstruació. La mesura va ser aprovada per unanimitat.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, va celebrar la decisió. «Orgullosa de votar per aquesta llei revolucionària, que converteix Escòcia en el primer país del món que proveeix productes menstruals gratuïts a totes les dones que ho necessiten». «Una política important per a dones i nenes», va afegir.

Les autoritats locals escoceses tindran a partir d'ara l'obligació legal de proporcionar tampons i compreses a «qualsevol que ho necessiti» en escoles, universitats i altres llocs públics. En alguns d'aquests llocs ja es distribuïen, amb l'aportació de 5,2 milions de lliures (5,8 milions d'euros) del govern escocès a l'oenagé FareShare. Ara es posaran a disposició de 32 autoritats locals encarregades de decidir la forma pràctica de distribució dels productes 4,5 milions d'euros més. Un total de 56.000 euros més serviran per per aprovisionar clubs esportius. S'estima que el cost total serà d'uns 11 milions d'euros l'any.

«Tots estem d'acord a dir que ningú s'hauria de preocupar pels seus pròxims tampons o proteccions reutilitzables», va declarar Lennon al Parlament. «Escòcia no serà l'últim país a relegar [la falta d'accés a productes menstruals] a la història, però tenim l'oportunitat de ser el primer. Ha sigut un llarg camí». Lennon considera la nova normativa «més important que mai», perquè «el període no s'atura amb les pandèmies». Va afegir que les escoles han d'oferir a més «educació sobre la menstruació» a tots els alumnes, per «acabar amb l'estigma» dels períodes.

Els tampons i compreses són gratis per a estudiants de secundària i universitat a Escòcia, però el projecte de llei imposa ara als ministres l'obligació d'establir un pla en l'àmbit nacional per garantir un accés universal. Escoles, col·legis i universitats també han de posar a disposició una gamma de productes per a la menstruació als lavabos. El Govern escocès podrà obligar organismes públics a proveir gratuïtament aquests productes.

Aileen Campbell, secretària per a les comunitats i el Govern local, considera que la llei envia un «important missatge sobre el tipus de país que Escòcia vol ser».

«És una Escòcia [...] on ningú ha de passar per la indignitat d'utilitzar materials inadequats per ocultar el seu període o estirar encara més el pressupost familiar per comprar productes als seus fills [...] una Escòcia on ningú s'ha d'amagar un tampó dins la màniga».