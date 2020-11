L'Audiència Nacional imposa penes de fins a 15 anys de presó per la visita del Papa a València

L'Audiència Nacional ha condemnat a penes de fins a 15 anys de presó 19 dels 23 acusats per l'adjudicació il·legal al Grup Correa del contracte per al subministrament de pantalles, so i megafonia que es van utilitzar en la visita del papa Benet XVI a València amb motiu de la V Trobada de la Família, celebrada a València els dies 7, 8 i 9 de juliol de l'any 2006. El tribunal xifra el sobrecost pagat en 3,2 milions d'euros.

La sentència, de 556 pàgines, condemna en aquesta peça del 'cas Gürtel' a 13 anys i 7 mesos de presó el líder de la trama, Fancisco Correa; a 15 anys i 5 mesos la seva mà dreta, Pablo Crespo; a 6 anys i 9 mesos Álvaro Pérez i l'exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, i a 11 anys i 7 mesos el vicepresident de TECONSA José Luis Martínez Parra.

La resta d'acusats han sigut condemnats a penes que van des dels vuit mesos de presó, imposats a Jacobo Gordon, als tres anys de Francisco Javier Arnuncio Perugio. L'assessor fiscal de Correa Ramón Blanco Balín ha sigut condemnat a any i mig de presó. Dues acusades més han sigut absoltes, després que Anticorrupció retirés l'acusació contra elles, i dos més van morir, un d'ells l'exdirector general de la Policia Juan Cotino, que va morir ja iniciat el judici per coronavirus.



Dilacions i confessió

La sentència, que condemna per prevaricació, malversació i frau, així com falsedat documental i delictes fiscals, aplica l'atenuant de dilacions indegudes molt qualificat, a l'haver transcorregut 14 anys des de la data dels fets i 12 des que es va obrir el procediment, així com les de reparació del mal i de confessió sol·licitades pel Ministeri Públic per a García Gimeno i 10 més acusats que van reconèixer essencialment els fets.

El tribunal també condemna la Fundació V Trobada Mundial de la Família com a partícip a títol lucratiu tot i que declara extingida l'obligació de pagament per haver desaparegut tant aquest ens com RTVV i haver assumit les seves obligacions i deutes la Generalitat valenciana.