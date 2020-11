El professor de la Salle Bonanova investigat per abusos té prohibit fer extraescolars a menors

El jutjat que investiga un professor de la Salle Bonanova de Barcelona per suposats abusos sexuals a almenys un menor d'edat li ha prohibit realitzar activitats extraescolars amb infants i adolescents. A més, el magistrat li ha imposat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació respecte la víctima. L'home està sent investigat pel jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona per un delicte d'agressió sexual a un nen quan era professor de Primària i entrenador de futbol al Club Esportiu Bonanova. A banda de no poder comunicar-s'hi ni apropar-s'hi a menys de 500 metres, el professor té el passaport retirat, no pot sortir de l'estat espanyol i s'ha de presentar periòdicament al jutjat.

L'investigat va declarar al principi del procediment judicial, iniciat el 8 d'octubre passat, així com la víctima i diversos testimonis. A l'espera de diversos informes que va demanar, el magistrat va decretar aquestes mesures cautelars, que l'impedeixen seguir fent d'entrenador de futbol, com feia a l'escola, però no pas donar classes. Tot i així, des de fa uns dies l'home està de baixa. Contactat per l'ACN, el Departament d'Educació no ha volgut fer cap valoració de moment.

Tot i que està investigat per abusar d'un alumne de la Salle Bonanova del 2010 al 2012, el 25 d'octubre un altre alumne de l'escola Viaró de Sant Cugat del Vallès, que també jugava al Club Esportiu Bonanova, va denunciar l'home per abusos suposadament comesos entre els anys 2004 i 2005, que ja haurien prescrit. Aquest centre, també concertat com la Salle, és totalment masculí i de l'entorn de l'Opus Dei.

En un comunicat d'aquest dimecres al migdia penjat a la seva web, el director d'aquest centre, Ernest Casas, ha explicat que han conegut el cas a través de la premsa, i que lamenten que una víctima fos alumne d'aquesta escola i que l'investigat en fos professor. Va ser mestre entre el 2003 i el 2006, quan va ser acomiadat, sense que el centre conegués "cap fet denunciable". L'escola s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra i del Departament d'Educació per col·laborar en el que sigui necessari i el seu director ha refermat que el seu principal compromís és "fer tot el possible per garantir que Viaró sigui sempre un espai segur".

Per la seva banda, en un comunicat intern d'aquest dimarts, la Salle Bonanova ha informat els pares que el 13 de novembre va rebre un requeriment judicial per una possible agressió sexual comesa fa deu anys per un dels treballadors en actiu de la plantilla. El text indica que el professor havia agafat la baixa dos dies abans i que la intenció és mantenir-lo apartat mentre duri la instrucció judicial. També s'informa que el col·legi s'ha personat a la causa per tenir accés a tota la informació i poder-la traslladar a les famílies.

Al comunicat també es detalla que "des del primer moment" l'escola ha col·laborat amb tot el que se li ha demanat des del jutjat i la policia "per tal d'esclarir els fets". La institució remarca tant la col·laboració amb la justícia com el respecte a la presumpció d'innocència. Finalment, indica que l'equip psicopedagògic juntament amb els psicòlegs de la Salle Bonanova treballen en un pla d'acompanyament per a alumnes, famílies, professorat i personal de l'escola que serà posat en coneixement de les famílies un cop estigui enllestit.

Es dona la circumstància, segons el diari 'El País', que l'investigat era parella sentimental de la mare de l'alumne de la Salle i hi tenia fills petits en comú. Segons va explicar la víctima al jutjat, els abusos haurien començat al vestidor de futbol, i normalment consistien en obligar-lo a masturbar-se davant d'ell. Però van seguir al domicili familiar, juntament amb agressions físiques pràcticament diàries fins que va fer 14 anys. A l'escola, l'home era el professor d'aquest adolescent i li deia amb qui podia parlar i amb qui no, i fins i tot li hauria posat un ganivet al coll en una ocasió.

En el cas de Sant Cugat, el professor va començar a relacionar-se amb la mare del menor, que el convidava a casa seva i li permetia fer-li de cangur. El professor es va guanyar la confiança del menor i el convidava a casa seva. Allà, segons la versió del denunciant, s'estiraven al llit i el professor el tocava per tot el cos mentre es masturbava. Els abusos també s'haurien repetit durant dos anys, fins que en va fer 15, i en llocs com Romania, durant un viatge pagat pel professor, o una residència de la Salle, on l'home el va dur a passar uns dies. En aquell temps, el professor era mestre de primària al Viaró però ja feia de director esportiu a la Salle Bonanova.

La mare va parlar amb el tutor del noi, que li va preguntar si havia passat alguna cosa amb el professor, cosa que el jove va negar per vergonya.