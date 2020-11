Les víctimes de l'exlíder de Vox a Lleida detallen tocaments i exhibició de pornografia a canvi de diners

Les suposades víctimes de l'exlíder de Vox a Lleida han detallat tocaments i abusos a canvi de 5 o 10 euros. Ho van explicar als psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) i la gravació s'ha emès aquest dimecres al judici a l'Audiència de Lleida. L'acusat ha negat haver abusat de cap discapacitat i ha dit que els tres joves li demanaven diners i que eren ells els que li enviaven imatges sexuals seves. Les tres víctimes, en canvi, expliquen que era l'acusat qui els proposava mantenir relacions sexuals, fer-se fotografies i veure pornografia. Tot i que la defensa ha insistit que els denunciants no estan incapacitats judicialment, els psicòlegs asseguren que la seva discapacitat és "evident" i que són persones "manipulables".

Els psicòlegs de l'EATAV han explicat que tots tres tenen limitacions en la capacitat cognitiva i d'anàlisi que els fa tenir dificultat a l'hora d'inventar-se històries o mentir. "Poden dir una mentida, però no mantenir-la en el temps", asseguren. Afegeixen a més que, en general, són "ingenus, immadurs i influenciables" i que per tot això són "vulnerables a partir situacions abusives".

Durant el judici també han declarat la directora i una treballadora de la Fundació Alosa de Lleida, que tutela dues de les víctimes, i han explicat que els joves els van explicar els fets i que van trobar missatges i imatges sexuals als seus mòbils, que s'intercanviaven amb l'acusat. També van trobar missatges obscens els Mossos que es van fer càrrec de la investigació i que han declarat per videoconferència.

La Fiscalia li demana 11 anys de presó per haver suposadament abusat de dos homes de 26 i 30 anys amb incapacitat i d'intentar-ho amb un tercer, entre el març de 2018 i el març de 2019. Ortiz Cambray, de 55 anys, va ser detingut a principis de març de 2019 després que la Fundació Alosa de Lleida denunciés els fets. Va ingressar a presó on hi ha estat de manera preventiva fins fa un mes i mig, quan va sortir en llibertat provisional després de pagar la fiança de 6.000 euros.

L'advocada de l'acusació particular eleva la petició de pena fins als 27 anys de presó i recorda que en aquest judici no es jutja ni es castiga les víctimes sinó la persona que accepta, ofereix o dur a terme conductes de caràcter sexual amb persones amb discapacitat. "És irrellevant el comportament de les víctimes", assegura.

Per la seva banda, l'advocat que defensa Cambray considera les peticions de la fiscalia i l'acusació particular una "barbaritat", insisteix que l'acusat no se'n va propassar amb cap dels nois discapacitats i que es tracta d'un judici polític per haver estat el líder d'un partit com Vox.