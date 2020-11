La Catalunya Central té 1.880 alumnes confinats, la meitat que a començament de mes

A les llars d'infants, escoles i instituts de la Catalunya Central hi ha hores d'ara 81 grups classe confinats com a conseqüència de la covid-19. Això suposa un total de 1.880 alumnes en el conjunt de comarques de l'àmbit de Regió7, menys de la meitat dels 3.851 que hi havia a començament de mes, de manera que es constata la tendència a la baixa que s'ha anat observant de forma generalitzada les últimes setmanes al territori.

Segons les darreres dades facilitades ahir pel departament d'Educació a través del portal Traçacovid, Bages, Baix Llobregat i Anoia són per aquest ordre les tres comarques de la regió central que tenen més grups i més alumnes confinats en termes absoluts, però en totes les comarques d'aquest territori hi ha com a mínim un centre afectat (vegeu la infografia annexa), si bé hores d'ara no n'hi ha cap de tancat per complet (l'únic de Catalunya és al Pallars Jussà). En total, a les comarques centrals ara hi ha 49 centres educatius amb un o més grups classe confinats per covid, la qual cosa representa un 12% de les llars d'infants, escoles i instituts del territori. També s'observa que la incidència afecta de forma similar a primària i a secundària, mentre que a les llars d'infants és pràcticament nul·la.

En termes absoluts, les quantitats més elevades d'alumnes confinats es registren actualment a l'institut Cal Gravat de Manresa (que en té 146 de 6 grups), a l'escola José Echegaray de Martorell (amb 135 alumnes d'11 grups aïllats), i a l'institut Collbató (amb un total de 106 alumnes a casa, de 7 grups confinats). Tanmateix, en la seva gran majoria, l'origen del confinament és per tan sols una o dues persones que han donat positiu de covid-19 en els darrers deu dies, mentre que els casos en què n'hi ha tres o més no arriben al 30%. Aquí, novament hi trobem l'escola José Echegaray de Martorell, que juntament amb l'institut Pere Borrell de Puigcerdà o el Serra de Noet de Berga, on s'han detectat 9 positius en els darrers deu dies. Per sobre, hi ha l'institut Cal Gravat de Manresa (amb 11), i les escoles Arrels I de Solsona i Alfons I de Puigcerdà (amb 13 positius cadascuna).

Les darreres dades actualitzades pel departament d'Educació situen els casos de confinament escolar en un total de 25 municipis de les comarques centrals, tres més que a mitjan octubre, i nou menys que a començament de novembre, en què hi havia 36 poblacions d'aquest territori en què hi havia com a mínim un centre educatiu afectat amb un o més grups aïllats per covid.

El Bages, amb sis municipis amb alguna escola o institut afectat, és la comarca que en té més (però són la meitat que a començament de mes). La segueixen l'Anoia, el Baix Llobregat i el Berguedà, amb cinc municipis cadascun però amb una incidència especial en aquesta darrera comarca, que és menys poblada i no té tants centres educatius com les altres tres. Alt Urgell, Cerdanya, Moianès i Solsonès, tenen un únic municipi amb grups escolars aïllats, coincidint amb les seves respectives capitals de comarca tret del Moianès, en què el centre afectat és l'Institut Escola de Castellterçol.

A les ciutats més grans com Manresa, Igualada, Martorell o Berga, és on hi ha més escoles i instituts amb grups aïllats, però també destaquen municipis com Sant Fruitós, amb tres escoles afectades; Calaf, amb l'escola Alta Segarra i l'institut; o Collbató, també amb l'escola La Salut i l'institut.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de grups escolars per coma mínim un positiu per covid-19 era ahir de 896, que suposava un total de 21.890 persones i un lleuger repunt respecte el dia anterior. En els darrers deu dies s'han confirmat 2.183 positius, 1.992 dels quals corresponen a l'alumnat.