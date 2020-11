ERC afirma que Catalunya rebrà 2.300 milions en inversió i transferències

El coordinador nacional d´ERC, Pere Aragonès, va anunciar ahir que l´acord tancat amb el Govern espanyol per al suport dels republicans als pressupostos generals de l´Estat preveu que Catalunya rebi més de 2.300 milions d´euros amb inversions i transferències. En roda de premsa, Aragonès va explicar que s´ha acordat que Catalunya gestioni directament l´Ingrés Mínim Vital i els fons de reconstrucció europeus de la covid-19, per als quals el Govern podrà seleccionar els projectes. L´acord contempla la fi del control financer de la Generalitat per part de l´Estat i la creació d´un grup de treball per discutir una redistribució de la riquesa a l´Estat «més justa».

El també vicepresident del Govern i conseller d´Economia i Hisenda va manifestar que els 2.300 milions que rebrà Catalunya per «fer front a la crisi i executar inversions en infraestructures que estan pendents», és una xifra «excepcional». Va dir que per primer cop aquesta xifra se situa «lleugerament per sobre» del percentatge català del PIB respecte el total de l´Estat i ho va xifrar en el 19,13%.

Aragonès va explicar que l´acord que s´ha tancat contempla una clàusula per garantir que les inversions previstes al pressupost es duen a terme. En concret, la comissió mixta Estat-Generalitat sobre infraestructures controlarà cada quatre mesos l´execució de les inversions. Entre d´altres mesures que contempla l´acord dels republicans, hi ha un increment en el finançament de la dependència, un augment en els recursos per les polítiques de cohesió social, una millora «notable» de les beques educatives i una moratòria de la quota a la seguretat social dels autònoms de tot l´Estat de desembre a febrer de 202. Pel que fa a l´Ingrés Mínim Vital que la Generalitat gestionarà directament, l´executiu català en farà la tramitació però l´Estat en farà el pagament.

Sobre el grup de treball per discutir la redistribució de la riquesa a l´Estat, Aragonès va manifestar que actualment hi ha territoris que fan «competència deslleial» a altres territoris beneficiant-se de tenir una situació de «privilegi». Per això, va dir que ERC vol acabar amb el conegut com a dúmping fiscal i en qüestions com la «competència deslleial» amb l´impost de patrimoni.

D´altra banda, segons l´acord que ha fet públic ERC després de la roda de premsa, el pacte entre els republicans i el govern espanyol també contempla l´entrada de la Generalitat a la gestió del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. S´ha acordat la modificació dels estatuts amb la finalitat que el Govern de la Generalitat nomeni dos membres de ple, que s´afegiran als ja existents. Una de les dues persones nomenades a proposta de la Generalitat ocuparà la vicepresidència segona del ple. També s´ha acordat la creació d´un grup de treball per analitzar la reforma de l´impost sobre el patrimoni i es blindarà el règim fiscal de l´Institut Català de Finances homologant-lo amb l´Institut de Crèdit Oficial. També es destinaran 4 milions al finançament de la creació d´un corredor humanitari i el finançament pel salvament marítim amb 2,5 milions.

Aragonès va explicar que el ´sí´ d´ERC als comptes estatals és per «responsabilitat» davant la covid i per aconseguir recursos d´allà on sigui. «No és cap xec en blanc, és un acord amb una exigència absoluta», va destacar.

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Quim Torra va treure pit al fet que, durant el seu mandat, els grups independentistes tombessin els comptes espanyols i va marcar distàncies amb ERC amb l´advertència que «no es poden aprovar els pressupostos d'un Estat que et vol sotmès». L'expresident català, de JxCat, va fer ahir aquesta reflexió sense citar explícitament als republicans després que ERC ratifiqués el seu preacord amb el Govern central per donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat.