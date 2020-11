El Síndic creu que la pandèmia pot agreujar els casos de violència a infants

El Síndic de Greuges creu que la pandèmia i el confinament poden augmentar i agreujar els casos de violència en infants. En un informe, Rafael Ribó apunta que les dificultats de la pandèmia han incrementat les possibilitats de resposta violenta per part dels pares, mentre que l'atenció no presencial dels serveis socials i escoles durant el confinament han fet que "algunes situacions de violència intrafamiliar hagin quedat desateses i els infants que les han patit, desprotegits". Per tot això, ara demana que es prioritzi la prevenció, detecció i intervenció "de manera urgent" de tots aquests casos ocults.

Al seu informe, el Síndic creu que la pandèmia ha fet pujar "el nivell d'estrès" de pares i mares, que sovint és el "major predictor" de violència física i negligència, de manera que ha fet més probable que pares i cuidadors responguin a les conductes i demandes dels fills amb diferents formes d'agressivitat i abús.

En aquest sentit, la pandèmia comporta "una convivència permanent i forçosa, mobilitat reduïda o nul·la i el que es pugui haver patit en l'àmbit laboral i econòmic a resultes de la crisi". Com apunta, això pot afavorir les situacions de conflicte i violència, i cal sumar-hi el fet que en estar confinats els infants no poden trobar suport de familiars o professionals o de centres educatius, serveis socials i centres de salut, que no han pogut seguir l'atenció presencial durant el confinament.

Ribó assenyala que tot i que la major part de serveis i recursos ja estan oberts, alguns segueixen prestant serveis no presencials mentre que els centres de salut continuen en situació "anormal" i els serveis socials d'atenció primària estan "desbordats".



Peticions del Síndic

Per fer front a aquesta situació, el Síndic demana un seguiment proactiu des serveis i professionals per prevenir i detectar la violència, especialment en cas de no-assistència presencial a l'escola, així com més recursos de criança positiva. També demana que es reactivin els servei d'atenció primària pediàtrica i que es prioritzi les visites presencials de seguiment com a eines de detecció, a banda de potenciar les estratègies relatives a la detecció atenció de maltractaments i abusos i reforçar els serveis socials bàsics, municipals i comarcals

Pel que fa a serveis socials i d'atenció especialitzada a infància en risc, demana que es faci un seguiment dels casos "amb la màxima presencialitat possible" i que si és possible es faci visites al domicili per assegurar la protecció d'infants i adolescents.

També reclama més estudis i macroenquestes sobre victimització per conèixer la incidència eral i ampliar-ne l'abast; potenciar l'educació afectivosexual; reforçar, difondre i potenciar tots els mitjans de denúncia; augmentar i estendre campanyes de sensibilització també en xarxes socials i millorar el coneixement dels protocols existents.

Descens en les xifres de denúncies

Encara que els casos no denunciats estan ocults i es fan difícils de quantificar, el Síndic remarca que el Registre Unificat de Maltractament Infantil indica que en el mes de ple confinament només es van notificar 9 casos, mentre que la mitjana és de 30 casos mensuals. També hi ha un clar descens en l'evolució mensual d'expedients oberts en el sistema de protecció a partir del març i fins al maig.

Pel que fa a la intervenció de la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil de la DGAIA, a l'abril només es van obrir 52 expedients nous mentre que el desembre, gener i febrer van ser 227, 276 i 246, respectivament. També van en la mateixa línia les dades de trucades rebudes al telèfon Infància Respon, que, mentre que el mes de gener de 2020 en va rebre 1.401, a l'abril, en ple confinament, només en va rebre 950, un 32% menys.