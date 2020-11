El TS tombarà el tercer grau dels presos independentistes perquè no han mostrat penediment, segons El País

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha acusat el Tribunal Suprem (TS) d'estar canviant el sistema per basar el debat sobre el tercer grau dels polítics presos en "pensaments ideològics". D'aquesta manera ha reaccionat en una entrevista a Ràdio 4 i La2 davant la informació que publica 'El País', que assegura que el Suprem s'inclina per revocar el tercer grau dels líders independentistes presos. A més, segons el rotatiu, l'alt tribunal té en compte la insistència dels reclusos en repetir el delicte. La consellera ha criticat que els afectats coneguin les decisions pels mitjans de comunicació i no per resolucions judicials. "És deplorable en un estat de dret", ha afegit.

Capella ha afirmat que espera que no sigui una filtració del Suprem perquè, segons ha dit, això voldria dir que "per enèsima vegada el Suprem actua més per raons d'estat que no per raons de dret".

La consellera ha recordat que els magistrats de vigilància penitenciària han avalat no només el tercer grau dels polítics presos sinó també el 100.2 "amb solidesa en l'argumentació jurídica". I en aquest context, ha dit que li costa entendre en què es fonamentarà el Suprem si acaba revocant el tercer grau.

Segons la consellera, el Suprem no ha de demanar als presos sobre què pensen sinó que el dret penitenciaria s'ha de basar en l'evolució de cadascuna de les persones i no en el seu pensament ideològic. "Si el 'ho tornarem a fer' és presumpció de culpabilitat hi ha un trencament explícit del sistema del Codi Penal", ha defensat.

Preguntada per si els jutges de Suprem podrien estar prevaricant, Capella s'ha limitat a dir que cal veure com ho fonamenten perquè "el paper ho aguanta tot".