Detingudes 20 persones per la gestió irregular de residus sanitaris de covid-19

La Guàrdia Civil ha investigat i detingut 20 persones per la gestió irregular de residus biosanitaris de covid-19. L'objectiu de la investigació era una empresa especialitzada en la gestió de residus generats en hospitals i centres sanitaris. La companyia, que operava a Espanya i Portugal amb seus a Catalunya i el País Valencià, hauria guanyat prop d'1 milió d'euros estalviant costos en envasos, manipulació i equips de protecció per als seus empleats. Les tasques de vigilància del Seprona van revelar que els residus infecciosos eren emmagatzemats al carrer i sense els envasos adequats, utilitzant un altre tipus d'embalatge més econòmic. En paral·lel, la majoria dels operaris només disposaven de guants com a equips de protecció individual.

L'operació de la Guàrdia Civil –batejada amb el nom de Ribio- s'ha centrat a les seus de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Madrid d'aquesta empresa, que pertany a un hòlding internacional americà amb seu europea a Londres. L'estalvi en envasos provocava que gran part d'aquests –que contenien substàncies líquides- es deterioressin i el contingut de les bosses acabés dispersat per la via pública. També es feien servir caixes de cartró com a envàs per guardar les bosses infeccioses, saltant-se totes les mínimes mesures de seguretat marcades per la legislació vigent.

De fet, l'empresa investigada assumia un volum i tipus de residus molt per sobre de la previsió realitzada en base a la seva capacitat (la companyia va augmentar la seva gestió de tres tones en només uns mesos, sense tenir-ne la capacitat). A banda, els investigats feien servir naus no autoritzades per a l'emmagatzemament clandestí d'aquests residus. En paral·lel, diverses empreses de transports han estat també investigades per moure residus biosanitaris de covid-19 sense el protocols ni les mesures de seguretat mínimes.

Segons la Guàrdia Civil, la mala gestió d'aquests residus pot comportar sancions penals amb penes de presó de 2 a 5 anys, multes de 8 a 24 mesos i inhabilitació especial per a professió o ofici de 1 a 3 anys.