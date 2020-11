Un tribunal desestima l'última demanda de Trump a Pennsilvània

Un tribunal d'apel·lacions dels Estats Units ha desestimat l'última demanda presentada per la campanya de l'actual inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, per recórrer els resultats electorals a l'estat de Pennsilvània.

El Tribunal d'Apel·lacions de Tercer Districte ha assenyalat que la demanda presentada per Rudy Giuliani, advocat personal de president, «no té cap base», pel que ha estat desestimada, segons informacions de la cadena de televisió CNN.

«La campanya de Trump no demostra en cap moment que el procés hagi estat fraudulent o que s'hagin presentat votants de forma il·legal», han indicat els jutges. «Trucar a alguna cosa discriminació no fa que ho sigui», ha lamentat. Trump i alguns dels seus aliats han estat qüestionant la legitimitat de les eleccions presidencials celebrades el passat 3 de novembre i han denunciat frau electoral tot i no haver presentat cap prova.