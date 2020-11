Espectacular explosió d'un meteorit en entrar al cel del Japó

Els habitants de la regió central de Kanto, al nord de Tòquio, han viscut un bon ensurt per culpa d'un meteorit, que després d'entrar a l'atmosfera ha provocat una forta explosió. No n'hi ha per menys, ja que l'Organització Internacional de Meteors va recopilar les dades que va produir el cos i va calcular que l'energia alliberada en l'explosió va ser l'equivalent a 150 tones de TNT amb una mida i massa de l'objecte d'1,5 metres de diàmetre i 5,5 tones.



L'esclat es va poder veure clarament. Daichi Fujii, supervisor del museu d'Hiratsuka, va ser qui va captar el pas del bòlid amb una càmera instal·lada a casa seva i va detallar que l'astre va travessar el cel d'oest a est.





També va ser registrat per una estació de monitoratge d'infrasò del Sistema Internacional de Vigilància (d'explosions nuclears), però a una distància de 1.150 quilòmetres.