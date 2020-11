Laura Vilagrà serà la número dos d'ERC al costat d'Aragonès el 14-F

L'executiva nacional d'ERC ha acordat aquest dilluns proposar que Laura Vilagrà, alcaldessa de Santpedor entre el 2003 i 2015, sigui la número dos de la llista d'ERC a les eleccions catalanes del 14 de febrer. Segons ha informat el partit, l'executiva vol reforçar el perfil de gestió "pensant en el futur Govern que haurà de fer front a una situació econòmica i social complexa" després de la pandèmia. ERC ha definit Vilagrà com una "experta" en la direcció i gestió d'equips i asseguren que aportarà coneixement del tercer sector vinculat a l'àmbit social, inserció laboral i en institucions públiques. "S'ha considerat important apostar per valors segurs del partit, independentista de llarga trajectòria i coneixedora, a més, del món local amb una llarga experiència", afirmen al comunicat.





És un honor per mi que se' m proposi ser la número 2 a la candidatura d'@Esquerra_ERC a les eleccions del 14 de febrer.

Sempre a punt per treballar per la llibertat, la justícia social i la República catalana. Gràcies per la confiança. https://t.co/gW4YJ7wIbY — Laura Vilagrà (@LauraVilagrPons) November 30, 2020

Vilagrà (Santpedor, 1976) és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Direcció Pública a ESADE. Del 2016 i fins a l'aplicació de l'article 155, va ser la delegada del Govern a la Catalunya Central. I en aquest punt, va decidir fer canvi després d'una llarga etapa en la política per seguir creixent en el seu currículum professional i, una entitat del tercer sector en l'àmbit de la discapacitat. L'objectiu era obrir-se nous horitzons professionals.Des de llavors ha estat també formadora externa de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques iEl Consell Nacional del partit, que es reunirà el pròxim 12 de desembre, serà l'òrgan encarregat de ratificar les llistes de les quatre demarcacions per les eleccions del 14 de febrer.En la llista d'ERC a les eleccions al Parlament també hi haurà Ferran Estruch, alcalde de Cardona i Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central . També, tal com ha informat Regió7, hi seran presents la presidenta del Consell Comarcal de Solsona,