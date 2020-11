Moderna demana autorització a la UE i els Estats Units per comercialitzar la seva vacuna

Moderna ha anunciat que demanarà aquest dilluns l'autorització condicional per comercialitzar la seva vacuna contra la covid-19 a l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) i a l'agència reguladora de medicaments dels Estats Units, l'FDA. Per tant, serà la primera farmacèutica a demanar el permís provisional a la Unió Europea per a una vacuna contra la covid-19. El regulador europeu va començar a estudiar els resultats dels assajos de laboratori de la vacuna de Moderna el 16 de novembre. Des de l'EMA calculen que "com a molt d'hora" podrien donar la seva opinió a finals d'aquest any. Pfizer i BioNTech planegen demanar aviat l'autorització provisional, després de fer aquest pas als Estats Units i el Regne Unit.

Moderna també ha anunciat aquest dilluns que els últims resultats preliminars obtinguts en la fase 3 dels assajos indiquen que la vacuna té una efectivitat del 94,1%. Fa un parell de setmanes la farmacèutica va comunicar que la vacuna tenia una eficàcia del 94,5%, segons els primers resultats analitzats.