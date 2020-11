El PDeCat assoleix un preacord amb el govern espanyol per votar «sí» als PGE

Els quatre diputats del PDeCat votaran afirmativament als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021. Segons informat l'ACN, la direcció de la formació i el govern espanyol han assolit un preacord que ara ha de ratificar l'executiva del partit i que situa ja el suport als comptes de Pedro Sánchez en 184 escons, molt per sobre de la majoria absoluta (176). El PDeCat se suma d'aquesta manera als escons del PSOE, Podem, ERC, PNB, Bildu, i Compromís. Els diputats del PDeCat es desmarquen definitivament d'aquesta manera dels quatre de JxCat, que ja han anunciat que no donarà suport als pressupostos.

El portaveu del PDeCat al Congrés, Ferran Bel, ha afirmat aquest dilluns a la Ser Catalunya que aquest és "un molt bon acord" que s'ha negociat sobre un pressuposto que "ja tenia les majories suficients" però que finalment permet que el PDeCat aporti "millores substancials" per a Catalunya als comptes de Sánchez.

"Aquests pressupostos no són els que jo faria si fos ministre d'Hisenda", ha dit Bel, però "són millor" que prorrogar els pressupostos del 2018. En tot cas ha apuntat que la seva formació està en contra de la proposta d'harmonització fiscal que ERC ha pactat impulsar amb el govern espanyol fruit de la seva negociació.

"La nostra funció és millorar el finançament de la Generalitat i no renunciar a una part de l'autogovern", ha afirmat, perquè "nosaltres sempre hem demanat més capacitat fiscal" per al govern català i "intentar harmonitzar a l'alça alguns d'aquests conceptes no és el més encertat".